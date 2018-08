Washington, im September

In Amerika sind die großen Sommerferien diese Woche zu Ende gegangen. Ein neues Schuljahr begann. Es war diesmal ein Ereignis, da an den Schulen in den elf Südstaaten die Rassenintegration vollzogen werden sollte.

Schon vor sechzehn Jahren hatte das Oberste Bundesgericht in einem historischen Spruch die Rassentrennung an den Schulen für verfassungswidrig erklärt; mit den Bürgerrechtsgesetzen aus den Jahren 1964 und 1965 und mit Entscheidungen aus neuester Zeit wurde endgültig festgelegt, daß es in den Klassen keine Schranken mehr geben dürfe. Noch einmal rief dies die Opposition auf den Plan. Sie setzte ihre Hoffnungen auf die konservativ orientierte Regierung Nixons. Doch das Weiße Haus gab nicht nach.

Zwar hat sich Richard Nixon keineswegs zum öffentlichen Anwalt der Integration gemacht; er ging jedem Bekenntnis im Rassenstreit aus dem Wege. Er tat jedoch dem Gesetz Genüge und verhalf ihm zum Durchbruch. So wurden in dieser Woche an zahllosen Schulen, vorwiegend in den ländlichen Bezirken der Südstaaten zum ersten Male farbige und weiße Kinder in die gleichen Klassenräume geschickt. Schwarze Lehrer unterrichten weiße Schüler, weiße Lehrer schwarze Schüler. Von den 2700 Schulbezirken im Süden der USA sind nun fast 95 Prozent integriert, und der große Sprung über die letzten Hürden des Protestes vollzog sich beinahe ohne Zwischenfälle. Der Widerstand war schwächer als erwartet. Lediglich einige sogenannte weiße Akademien wurden als Privatschulen errichtet. Sie sind zur Integration nicht gezwungen, müssen aber aus Privatmitteln betrieben werden. Dies ist eine finanzielle Last, die nur wenige Eltern lange durchhalten können.

Die Vorbehalte vieler weißer Eltern gegen die Schulintegration sind zwar damit noch lange nicht abgebaut. Sie fürchten, die Qualität der Schulen werde auf das Niveau der bisher benachteiligten Landschulen für schwarze Kinder absinken. Aber diese Einwände sind alt. Entscheidend ist der Nachweis, daß die Integration überhaupt möglich ist und Vorurteile sie nicht länger aufhalten können. Amerika ist in diesen Spätsommertagen einen Schritt vorangekommen.

Für Nixon bedeutet dies allerdings, daß er die traditionell konservativ-demokratische Wählerschaft in den Südstaaten verloren hat. Sie wird sich nun George Wallace zugesellen, der 1972 in der Präsidentenwahl wieder eine dritte Partei anführen und Nixon den Süden streitig machen will. Daß der Präsident dieses Risiko auf sich nahm und nicht der Versuchung erlag, vor den Rassisten zu kapitulieren, muß als Pluspunkt seiner innenpolitischen Bilanz verbucht werden.

Joachim Schwelien