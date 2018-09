Lob der Praxis

Das geschah: Der Kläger, jetzt 68 Jahre alt, ist Ruheständler. Von seinem Führerschein hatte er jahrzehntelang keinen Gebrauch mehr gemacht, als er einen imposanten Pkw erwarb. Bei Tachostand 700 Kilometer schätzte er die Lage falsch ein, fuhr zu weit links und streifte ein entgegenkommendes Auto. Der Verkehrsbehörde kamen Zweifel an der Fahreignung des ehemaligen Ingenieurs. Sie ließ ihn gleich zweimal wissenschaftlich untersuchen. Ein medizinischpsychologisches Institut und eine Universitäts-Nervenklinik kamen zu dem Ergebnis, der Kläger sei zum Autofahren nicht mehr geeignet. Der Mann gab jedoch nicht auf, er ging zur Bundesverkehrswacht. Die dort vorgenommenen praktischen Eignungstests ließen ihn als sicheren Fahrer erscheinen. Verkehrsbehörde und zwei verwaltungsgerichtliche Instanzen vertrauten aber ausschließlich der Wissenschaft. Sie entzogen den Führerschein. Begründung: Ein praktischer Test der Verkehrswacht könne zwei wissenschaftliche Gutachten nicht erschüttern. Den Antrag des Ingenieurs, ein Richter möge in Gegenwart eines Kraftfahrzeug-Sachverständigen eine Probefahrt mit ihm machen, lehnte der Mannheimer Verwaltungsgerichtshof in zweiter Instanz als nicht sachdienlich ab.

Das Bundesverwaltungsgericht entschied in dritter Instanz, auch der Praxis gebühre ihr Recht; wissenschaftlich-theoretische Erkenntnisse und praktische Prüfungen könnten sich „in sinnvoller Weise ergänzen“. Zudem ist die praktische Prüfung eines Führerscheininhabers, an dessen weiterer Fahreignung Zweifel bestehen, durch einen „Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr“ in der Straßenverkehrszulassungsordnung ausdrücklich vorgesehen. Sie kann also neben einer wissenschaftlich-theoretischen Prüfung nicht völlig wertlos sein. Auch wäre es, belehrten die Richter, anders kaum zu verstehen, daß der Führerschein durch eine praktische Prüfung vor einem „Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr“ erworben werde. Was den Unfall angehe, so müßten dafür nicht unbedingt mangelnde Reaktionsschnelle und -sicherheit verantwortlich sein. Als denkbare Ursache käme auch die fehlende Vertrautheit mit Dimensionen und Bedienungselementen des Neuwagens in Betracht. Dem praktischen Prüfer eine Entscheidung über diese Frage nicht zuzutrauen „wäre widersinnig..., muß er doch täglich bei Abnahme der Prüfung über die im vorliegenden Verfahren maßgebende Frage entscheiden“. An der praktischen Prüfung einen Richter des erkennenden Gerichts teilnehmen zu lassen, hält das Bundesverwaltungsgericht ebenfalls für sinnvoll. Der Richter kann sich durch eigenen „Augenschein“ davon überzeugen, ob die Verkehrssituationen und die Reaktionen des Prüflings den Tatsachen entsprechen, von denen der Prüfer später im Gutachten ausgeht (BVerwG VII C 26.69). -ph