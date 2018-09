Von Marie-Luise Scherer

Berlin

Mit den Kindern ist es wie mit dem Lieschen Müller: Beide sind unschuldig an den Produkten, die man für sie in Serie gibt. Beide haben nie formuliert, daß sie es so und nicht anders haben wollen. Beide benutzen alles, wenn man es als die Erfüllung eines – wenn auch nie geäußerten – Wunsches plakatiert. So wird dem Lieschen Müller nachträglich der Geschmack solcher Hersteller angeboren, deren stilistisches Maximum in plastikwattierten Hausbar-Kombiwohnzimmerschränken endet. So wird für Kinder jenes orthopädische Spielgestänge montiert, an dem sie dann klettern, weil kein in der Nachbarschaft wachsender Baum erreichbar tiefe Äste hat. Nach dem Berliner Architekten Düttmann macht diese Gattung von Gerätschaften aus Kindern "Spielbeamte".

Das soziologische Vokabular kann Schippchen und Eimerchen als "kindfremd" oder "kindgemäß" befinden. Wessen machen sich solche Eltern schuldig, deren Tochter noch den Puppenwagen schiebt und mit allen Anzeichen frühmütterlichen Obachtgebens das Puppenkissen schüttelt? Wartet man bei diesem Tatbestand schon mit dem Wort "Repression" auf? Hat man dieser Tochter nichts anderes in den Sinn gegeben, als die einseitig auf Mutterpflichten hin unterdrückte Frau schon im Spiel darzustellen?

Der junge Vater X würde sagen: "Solches Rollenverhalten stemmt sich gegen den Emanzipationsgedanken." Der junge Vater X würde das nicht nur sagen, er hat es auch gesagt. Der Analyse entkommt kein Handgriff, und kein Handgriff da, der nicht rubriziert würde. Hier "Rollenverhalten", dort "Kompensationsspiele": Doch auch im Haushalt des jungen Vaters X hat das Reinlichkeitsprinzip schon so weit Fuß gefaßt, daß er sein Kind während der Fäkalphase nicht über Wände und Türen verfügen läßt. Also spricht er vom dringend notwendigen "Kompensationsspiel", von der "Sublimation frühkindlicher Triebe", vom Spielersatz für das, "was als erstes Eigenprodukt im Töpfchen" liegt und was dann der kindlichen Verfügungsgewalt durch die reinliche Mutter entzogen wird. Wir gelangen an den "Umgang mit Schlamm", an das "Matschen und Moddern", dem Raum zu geben ist.

Das, was sich gewisse Gartenbauarchitekten unter einem Spielplatz vorstellen, und das, was Soziologen und Sozialpädagogen darunter verstehen, entzieht sich oft allgemeiner Verständlichkeit. Beginnen wir bei den gewissen Gartenbauarchitekten, die einen Spielplatz wie einen optischen Akzent handhaben wie im Märkischen Viertel in Berlin. Ihnen zufolge muß ein Spielplatz schön sein.

Die SAL-Planungsgruppe, die bis auf einen Abenteuerspielplatz im Märkischen Viertel bisher alle Spielplätze angelegt hat, paßte sich dem vorherrschenden Material Beton an und baute betongefaßte Sandkästen. Diese Sandkästen – als symmetrisches Pendant zu den betonierten Parkplätzen – sehen deshalb auch mehr einer Autoreparaturgrube ähnlich, oder sie erinnern an repräsentativ gedachte, dann aber vernachlässigte Familiengrabstätten. Denn, so sagen die Soziologen und Psychologen: "Vergleicht man das Spielverhalten auf eigens für Kinder eingerichteten Plätzen und ‚kindfremden‘ Baustellen, Gerümpelplätzen, Naturplätzen, dann kommt man zu Ergebnissen, die den Pädagogen zwingen, den pädagogischen Wert von öffentlichen Kinderspielplätzen üblicher Gestaltung gering einzuschätzen."