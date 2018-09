Wer insgeheim gehofft hatte, die freundlichen Börsentage des Spätsommers würden letztlich zu einer kleinen Herbst-Hausse führen, wird vorerst noch warten müssen. Der Umstand, daß die Kurse der meisten Standardaktien seit Wochen stagnierten, ja eher eine rückläufige Tendenz aufwiesen, läßt erkennen, daß die Großanleger, vor allem die Investment-Fonds, erneut in einen Käuferstreik getreten sind. Übrig blieb der optimistische Berufshandel, dessen Aktivität sich aber ausschließlich auf wenige Nebenwerte beschränkte.

In diesen Tagen mußten viele Börsenillusionen zu Grabe getragen werden. Der Halbjahresbericht von Bayer zeigt, wohin es mit den Industriegewinnen geht, nämlich deutlich abwärts. Am Rentenmarkt ist der Übergang vom 8 1/2 prozentigen Nominalzins zum Achtprozenter durch die lebhafte Kapitalnachfrage hinausgeschoben worden. Weder öffentliche Stellen noch ausländische Emittenten haben irgendwelche Hemmungen, sich zu hohen Nominalzinssätzen zu verschulden. Das Inflationsdenken hat schon überall Einkehr gehalten.

Als weitere Belastung tritt in diesen Tagen der große Steuertermin hinzu, an dem erstmals die von der Bundesregierung gewünschte Steuer-„Vorauszahlung wirksam wird. Am Rentenmarkt scheinen die Tage steigender Kurse jedenfalls vorerst wieder vorbei zu sein.

Unter diesen Umständen ist die Spekulationsneigung gering. Zum Zuge kam sie in der vergangenen Woche bei Gelsenberg. K. W.