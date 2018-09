„Deutsches Universitäts-Handbuch (BRD + DDR)“, Ausgabe 1969/1970, 3 Bände; Consult-Verlag, München; insgesamt 2331 S., 120,– DM

Für alle, die sich berufsmäßig dem Universitätsgeschäft widmen, wird die Nützlichkeit dieses Nachschlagewerks mit seinem 200 Seiten umfassenden Namensregister, einem Fakultäts- und Fachregister noch wesentlich dadurch erhöht, daß aus Deutschland-Ost ebenso erschöpfend zu erfahren ist wie aus Deutschland-West, wer wo für was Professor, Dozent, Lehrbeauftragter oder Assistent ist. Nina Grunenberg

Wolfgang Leonhard: „Die Dreispaltung des Marxismus – Ursprung und Entwicklung des Sowjetmarxismus, Maoismus und Reformkommunismus“; Econ Verlag, Düsseldorf; 576 S., 32,– DM

Wolfgang Leonhard hat seine in vielen ZEIT-Artikeln und Diskussionen geübte Kunst, den Weltkommunismus in all seine Nebenlinien, Querverbindungen und Sackgassen aufzufächern, nutzbringend angewandt. Streng nach den Quellen schrieb er die politische Kirchengeschichte des Marxismus bis hin zum großen Schisma. Sein Herz und seine Hoffnung gehören den Reformkommunisten – die Neue Linke läßt er links liegen. Karl-Heinz Janßen

„Literatur und Repression“ – Sowjetische Kulturpolitik seit 1965, herausgegeben und eingeleitet von Helen von Ssachno und Manfred Grunert; dtv 677, Deutscher Taschenbuch Verlag, München; 199 S., 3,80 DM

Wer wissen will, was sich im geistigen Leben der Sowjetunion tatsächlich abspielt, muß diese hier gesammelten und mit guten und knappen Anmerkungen versehenen Dokumente kennen; sie betreffen vor allem den Prozeß gegen Andrej Sinjawskij und Julij Danielj sowie die Auseinandersetzung um Alexander Solschenizyn.

Marcel Reich-Ranicki