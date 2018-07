Inhalt Seite 1 — Zwang wird abgeschafft Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Bernd Nitschke

Es hat sich als sozialpsychologisch fruchtbarer Forschungsansatz erwiesen, die Kultur einer traditionsgeleiteten Gesellschaft als Geflecht von „Selbstverständlichkeiten“ zu sehen. Wie schwer es fällt, diese Dogmen selbst zu verstehen, sie ins rechte Licht zu rücken, ergibt sich aus ihrer doppelten Realität. Sie sind nicht nur verankert in Institutionen, Gesetzen und bestimmten Verkehrsformen – dies wäre für ihre dauerhafte Existenz ein zu schwacher Halt –, sondern sie werden verinnerlicht durch das Erziehungssystem und das ihm gemäße Sammelsurium „selbstverständlicher“ Erziehungspraktiken. Ergebnis dieses Prozesses ist die „fertige“ Persönlichkeit, die rückwirkend die kulturellen Dogmen als die dem Menschen „natürlichen“ Lebensformen zu bestätigen scheint. Wo derart gehobelt wird, um ein Individuum an den vorgegebenen Rahmen anzupassen, fallen Späne: Kriminelle, die materiell gegen die Selbstverständlichkeiten verstoßen, und Verrückte, die das geistig-psychisch tun.

Es ist daher mehr als ein bloßes Alibi, die wissenschaftliche Reputation des Autors zu erwähnen, der in seinem utopischen Roman –

Burrhus Frederick Skinner: „Futurum Zwei“; Christian Wegner Verlag, Hamburg; 281 S., 19,80 DM

– fast alle, besonders aber zwei zentrale Selbstverständlichkeiten unserer Gesellschaft verrückt, die sich selber als so wenig traditionsgebunden begreift. Einmal die, der Mensch sei im Grunde seines Herzens böse und Erziehung dafür da, dieses Manko, diese menschliche Ursünde so weit wie möglich auszugleichen. Die gesamte orthodoxe Psychoanalyse von Sigmund Freud bis Alexander Mitschlerlich ist von diesem Dogma nicht abgerückt. Zum anderen bestreitet Skinner den Glaubenssatz, der Mensch könne die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit nur erreichen, wenn er durch ein Konkurrenzsystem dazu verpflichtet wird.

Als Professor Skinner, Direktor des Psychologischen Instituts der Harvard-Universität, 1948 seine inzwischen in den USA in Millionenauflage erschienene Gesellschafts-Utopie „Walden Two“ erstmals vorlegte, war er bereits als einer der bedeutendsten Lerntheoretiker weltweit anerkannt. In seinem Heimatland gehört er inzwischen neben Aldous Huxley zu den Klassikern der Science-Fiction-Literatur. Die zweiundzwanzig Jahre später erschienene deutsche Ausgabe erreicht den Leser zu einem Zeitpunkt, da Skinners lerntheoretische Forschungen längst das Stadium praktischer Konsequenzen erreicht haben: Programmiertes Lernen geht hauptsächlich auf ihn zurück.

Der Originaltitel knüpft an das 1854 in den USA erschienene Buch „Walden“ von Henry David Thoreau an, das in romantischen Farben ein naturverbundenes, einfaches Leben eines einzelnen Menschen am Ufer eines Waldes in Minnesota schildert und das beim amerikanischen Leserpublikum etwa so bekannt und populär ist wie Stifters „Nachsommer“ hierzulande. Skinner versucht in „Walden Two“ das Rousseau’sche Ideal „Zurück zur Natur“ nicht am Beispiel eines modernen Robinson, sondern an einer tausendköpfigen Gemeinschaft darzustellen. Der Titel der deutschen Ausgabe ist ebenso unglücklich übersetzt wie der streckenweise holprig ins deutsche übertragene Text. Die romantischen Züge des Buches – einfache Hütten, einfaches Leben –, die eher den Vergleich mit einem Ferienaufenthalt im Club Méditerranée nahelegen denn an eine moderne Industriegesellschaft erinnern, schaden der Sache des Buches. Allzu leicht verstellen sie den Blick für die tieferliegende Problematik der nach Meinung Skinners möglichen wissenschaftlichen Planung einer humanen Gesellschaft. Die marottenhafte Vorliebe für das einfache Landleben sollte der Leser als überfüssige Verbrämung nehmen.