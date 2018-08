Inhalt Seite 1 — Computer-Bande mit Moskau Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Prognose war sehr vorsichtig und zurückhaltend: Das Haus Siemens hofft im nächsten Jahr Aufträge im Wert von etwa 40 Millionen Mark für Datenverarbeitungsanlagen aus den Ostblockländern buchen zu können.

Damit würden sich die Aufträge für Computer aus dem Osten der Hundert-Millionen-Grenze nähern, denn trotz aller Schwierigkeiten konnte Siemens bisher für 50 Millionen Mark Elektronenrechner in die DDR, die Sowjetunion, Rumänien und die Tschechoslowakei verkaufen, davon allein im letzten Jahr für 30 Millionen Mark.

Der Zwang, eine höhere Produktivität ihrer Wirtschaft zu erreichen, läßt auch in den Ostblockstaaten die Nachfrage nach Elektronen-Rechnern sprunghaft steigen. So stehen auf der Siemens-Auftragsliste beispielsweise Prozeßrechner für chemische Werke, ein Computer zur Steuerung des Güterverkehrs bei der rumänischen Bahn und vor allem drei Großanlagen für wissenschaftliche Dokumentation in der DDR.

„Wir hoffen natürlich“, meint Dr. Kurt Reche, im Siemensvorstand für die Datenverarbeitung zuständig, „daß der deutsch-sowjetische Vertrag das Klima für eine weitere Zusammenarbeit verbessert.“ Über „zarte Ansätze“ ist das Gespräch mit den Russen jedoch bisher nicht hinaus gekommen.

Im Gesamtbereich des Computergeschäfts ist der Ostanteil allerdings gering. Von Siemens sind heute 835 Anlagen im Werte von rund 1,7 Milliarden Mark installiert.

Auch für die Zukunft sehen die Siemens-Manager noch erhebliche Schwierigkeiten. Die Lieferung jeder Datenverarbeitungsanlage muß wegen der Embargo-Bestimmungen von der Bundesregierung und von einigen internationalen Organisationen genehmigt werden. Enthält die Anlage zudem Bauteile aus den USA, so muß auch die amerikanische Regierung ihr OK geben. Wenn alles gut geht, ist diese Prozedur in einem halben Jahr nach Vertragsabschluß zu schaffen.

Der Abschluß von „Know-how“-Verträgen, wie ihn beispielsweise Rumänien anstrebt, ist wiederum problematisch, weil in den Ostblockländern die notwendige industrielle Infrastruktur für die Zulieferung zu einer eigenständigen Computerindustrie fehlt.