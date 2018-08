Inhalt Seite 1 — Krach in Basel Seite 2 Auf einer Seite lesen

Was für den Millionär das Bankkonto in der Schweiz bedeutet, ist für Milliardäre die eigene Schweizer Bank. Wer die in den letzten Jahren wie Pilze nach dem Regen aus dem Boden geschossenen ausländisch beherrschten Banken in Zürich, Basel oder Genf betrachtet, findet diesen Spruch keineswegs übertrieben. Die Zahl solcher Institute hat die Grenze von 100 längst überschritten.

Dem Amerikaner Clifford Twetters – Senior Vice-Chairman der United Californian Bank, eine der führenden Geschäftsbanken im amerikanischen Bundesstaat Kalifornien – ist allerdings die Freude an seiner erst letztes Jahr erworbenen Schweizer Bank gründlich vergangen. Vor wenigen Tagen mußte ihm der Vizepräsident und Delegierte des Verwaltungsrates der in Basel beheimateten Schweizer Niederlassung der United Californian Bank Riesenverluste von 130 Millionen Franken beichten. Rund 30 Millionen Dollar sind auch für eine amerikanische Bank mehr als ein Pappenstiel.

Die United Californian Bank hat damit für den größten Bankenkrach in der Geschichte des Schweizer Bankwesens gesorgt. Bei einer Bilanzsumme von 390 Millionen ist ein Verlust von 130 Millionen wahrlich eine Leistung. Wie er im einzelnen zustande gekommen ist, wird erst eine langwierige Untersuchung an die Öffentlichkeit bringen.

Doch weiß man bereits jetzt, daß in erster Linie Spekulationen in Rohwaren an den enormen Verlusten schuld sind. Die immer wieder ausgesprochene Warnung vor Rohstoffgeschäften, die eben nicht nur enorme Gewinne, sondern ebenso rasch Riesenverluste bringen können, haben sich also in Basel drastisch bewahrheitet. Das ist sicher keine gute Reklame für die in letzter Zeit immer aggressiver um die Gunst der Anleger werbenden Rohstoffonds.

Natürlich haben auch die Manager der amerikanischen Bank dies gewußt und ihren Schweizer Untergebenen solche Geschäfte ausdrücklich untersagt. Dr. Paul Erdmann, Hauptgeschäftsführer der Basler Bank, der Chef der Börsen- und Wertschriftenabteilung, der Leiter der Devisen- und Rohwarenabteilung und ein im Herbst 1969 entlassener Angestellter sind inzwischen von der Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft genommen worden. Pikanterweise war der Wertschriftenchef und zugleich Stellvertreter Erdmanns, Dr. Alfred Kaltenbach, bereits an führender Stelle in eine der trübsten Geschichten des Schweizer Finanzwesens verwickelt gewesen. Kaltenbach war Börsenchef der Arbitrex, die eine Reihe von Anlagefonds betreute, die Mitte der sechziger Jahre mit erheblichen Verlusten liquidiert werden mußte.

Diesmal scheint das Publikum allerdings davonzukommen. Darin liegt wohl auch der Grund, daß die Publizität im neuesten Schweizer Bankenkrach relativ gering ist. Die amerikanische Mutterbank hat sich sofort bereit erklärt, alle entstehenden Verluste voll zu decken. Da sie nur mit rund zehn Millionen am Aktienkapital beteiligt ist – die UCB besitzt rund 56 Prozent des Aktienkapitals, während der Rest auf diverse amerikanische Aktionäre entfällt –, ist dies ohne Zweifel eine kostspielige Rettung. Sogar so kostspielig, daß sie wegen der damit verbundenen Devisentransaktionen der Zustimmung der amerikanischen Behörden bedarf. Wer übrigens die Hauptgläubiger der UCB sind, ist nicht bekannt. Mit Abstand größter Passivposten sind die bei anderen Banken aufgenommenen Darlehen.

Trotz des relativ geringen Aufsehens hat man natürlich in Schweizer Finanzkreisen alles andere als Freude am jüngsten Bankenskandal. Für das Ausland ist die United Californian Bank eine Schweizer Bank, die auch vollständig den schweizerischen Vorschriften unterliegt. Mit ungutem Gefühl erinnert man sich in diesen Tagen ebenfalls daran, daß eine ganze Reihe solcher „Schweizer“ Banken von Arabern beherrscht werden. Bereits werden Stimmen laut, man soll die dort liegenden Milliarden als Racheakt für die Flugzeugentführungen mindestens bis auf weiteres einfrieren.