Inhalt Seite 1 — Zu Ende: die Expo Seite 2 Auf einer Seite lesen

Sie war eigentlich schon vergessen, ehe sie zu Ende war, die Weltausstellung in Osaka: beiseite gelegt wie eine Ansichtskarte, die einem die Menschheit aus den Ferien geschrieben hatte, auf Wunsch der Veranstalter hochgestimmt und mit der Hymne auf den Lippen: „Hebt eure Augen empor und laßt uns die Zukunft beschwören“! Der ganz übel riechende Menschheitsdreck rund um die Erde war selbstverständlich vor der Tür geblieben, und wenn von Dreck die Rede war, dann von den 80 Tonnen Unrat, die 150 Müllmänner jeden Tag vom Festplatz karren mußten.

Der Rausch ist nun zu Ende. Am Sonntag schloß die Expo 70 nach genau 183 Tagen, einem halben Jahr. Die Augen, vom Aufblick zu „Fortschritt und Harmonie“ der großen Menschenfamilie stark gelangweilt, senken sich dankbar auf Begreifbareres und Tatsächliches: Die erste Weltausstellung, die, von Japan eingerichtet, in Asien stattgefunden hat, hatte mehr Besucher als jede andere: 64,5 Millionen; sie hatte, wie nur die allererste von 1851 in London, auch eine Menge Geld eingebracht: hundert Millionen Mark, schätzt der „Economist“. Für Japan, daran ist gewiß gar nicht zu tippen, war das Spektakel genau das, was man einen Erfolg zu nennen pflegt.

Die Analytiker Japans und seiner komplizierten Seele haben in diesem Jahr fleißig gearbeitet und uns überzeugt, daß diese Show der Welt nicht für die Welt gemacht wurde, sondern daß Japan die Welt für sich hat ausstellen lassen: eine großartige, der Selbstaufrichtung und der Selbstbestätigung dienende Kulisse, eine völkerpsychologische Verrichtung also.

Die Expo in Osaka war auf jeden Fall kaum, was man eine Anstalt der Information nennen konnte. Die Zeiten, in denen Weltausstellungen noch Probierstätten der Technik waren, auf denen Behauptungen bewiesen wurden und leibhaftig in besichtigen waren (anfassen erlaubt), wo, wie 1851, Bauepochen initiiert und in Gang gesetzt wurden, diese Zeiten sind vorüber. Wer sich informieren will, bleibt heute besser zu Hause: Er erfährt dort mehr. Und überdies verbürgen die Transportmittel der Information und der Kommunikation, daß die Neuigkeiten noch ofenwarm geliefert werden.

Die Expo in Osaka fällt, wie dergleichen Arrangements heutzutage immer, in die Rubrik der Imagewerbung. Und wie die Werbung das Böse eliminiert und das Gute selektiert, ebenso wie man einen feingeschwungenen Mund vorführt, aber die kalten Augen und die Fäuste, die zuschlagen können, im Schatten verbirgt, so zeigten die Länder das Positive: eine grandiose Täuschung. Für Intellektuelle, die das Spiel mitzuspielen verstehen, ist das bisweilen nicht ohne Reiz, für die zahllosen Opfer verspäteter Bildungsaktionen hingegen gefährlich, Nährboden für verfälschende Klischees.

Wie bei Schlagerfestivals üblich, übernahm eine Art von Applausmesser die Stimme des ungefragten Volkes; eine Jury des japanischen Instituts für Architektur wiederum prämierte zu spät, aber seriös.

Zum ersten: Obwohl es niemandem möglich war, an einem oder an zwei Tagen auch nur einen kleinen Teil des Massenaufgebots kritisch wahrzunehmen, wurde die Zufälligkeit des Besuches in den Pavillons als ein Wert gezählt. Sieger wurden da: die UdSSR mit ihrem symbolisch aufgetürmten Bau, vollgestopft mit alten Requisiten, eine vulgäre Belehrungsorgie; zweiter war das riesige platte Schildkrötenhaus der USA, außen angenehm bescheiden, innen voll des ungetrübten Sonnenscheins über Weiß und Schwarz sowie mit einem reliquienhaft bestrahlten Stein vom Mond; es folgten Kanada mit seinem hinten, spiegelnden Palast und, als viertes Ausland, die Bundesrepublik mit ihren Kreis- und Kugelhäusern, mit viel gelobter Gartenkunst, skeptisch, entgegengenommener Musikexentrik vom Erfinder Stockhausen direkt, mit intellektuellen Darbietungen langweiliger, weil oft unverständlicher Art.