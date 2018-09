Inhalt Seite 1 — Bürgerkrieg in Jordanien dauert an Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die politische und militärische Lage in Jordanien hat sich bedrohlich zugespitzt. Erklärungen aus den arabischen Hauptstädten, aus Jerusalem und den Quartieren der Palästinenser kündigten einen neuen Nahostkrieg an. Unterdessen dauern die Kämpfe zwischen jordanischen Regierungstruppen und Freischärlern mit unverminderter Heftigkeit an; sie haben bis jetzt rund 12 000 Tote und wahrscheinlich die doppelte Zahl von Verwundeten gefordert.

Der Bürgerkrieg war am Donnerstag vergangener Woche ausgebrochen. Auf Drängen der Armee hatte König Hussein von Jordanien am Mittwoch eine Militärregierung unter General Mohammed Dauud eingesetzt und an Bevölkerung und Freischärler appelliert, Frieden und Einheit zu wahren (siehe Dokumente der Zeit).

Palästinenser und Gewerkschaften beantworteten den Regierungswechsel mit Aufrufen zum Generalstreik und Kampf gegen das „faschistische Regime“. Da die Armee unter ihrem Oberbefehlshaber, Feldmarschall Habis Madschali, hart durchgriff, war am Donnerstag der Bürgerkrieg voll entbrannt.

Über den Verlauf der Kämpfe gibt es bis jetzt nur widersprüchliche Aussagen, da fast alle Nachrichtenverbindungen abgerissen sind und beide Seiten einen Nervenkrieg über den Rundfunk betreiben. Jordanische Regierungstruppen konnten anfangs offenbar Amman, das dabei schwer zerstört wurde, unter ihre Kontrolle bringen und die Freischärler in den Norden des Landes an die syrische Grenze abdrängen.

Am Wochenende griffen Kräfte aus Syrien in die Gefechte ein. In mehreren Wellen überschritten mindestens 7000 Mann mit 250 Panzern und zahlreichen Fahrzeugen die Grenze und warfen die jordanischen Streitkräfte bis kurz vor Amman zurück. Nach syrischer Darstellung, die von Amman und Washington bestritten wird, handelt es sich dabei um Angehörige der in Syrien stationierten „Palästinensischen Befreiungsarmee“ (PLA) in Stärke von 5000 Mann. Die PLA besaß niemals Panzer.

Das Eingreifen Syriens hat Israel alarmiert. Jerusalem schloß ein bewaffnetes Eingreifen nicht aus, falls Jordanien die syrischen Truppen nicht zurückwerfen könne oder König Hussein gestürzt werde. Denn mit dem Eingreifen Syriens hat sich das Kräfteverhältnis im östlichen Nachbarland Israels grundlegend verschoben. Den rund 60 000 Mann jordanischer Truppen stehen etwa 30 000 bewaffnete Palästinenser gegenüber. Ferner sind in Jordanien rund 12 000 irakische Soldaten stationiert, über deren Verhalten im Bürgerkrieg noch keine Klarheit besteht; der Irak hatte bis zum Ausbruch der Kämpfe bedingungslos die Freischärler unterstützt. Syrien könnte dagegen 50 000 reguläre, gut ausgerüstete Soldaten und etwa 40 000 Reservisten in den Kampf werfen.

Der Chef des Zentralkomitees der palästinensischen Befreiungsorganisationen, Yassir Arafat, hat mehrfach angekündigt: Ziel des Kampfes sei die Beseitigung der jordanischen Monarchie. Angesichts der Spannungen haben die USA ihre Mittelmeerflotte um amphibische Einheiten, einen Hubschrauberträger und Marinesoldaten verstärkt. Truppen in Europa und den USA wurden alarmiert, um notfalls zum Schutz amerikanischer Staatsbürger in Jordanien eingreifen zu können. Auch Großbritannien verlegt Kriegsschiffe aus Singapur in das Mittelmeer, hat aber ein militärisches Eingreifen bis jetzt ausgeschlossen.