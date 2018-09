Wie soll man das Dürer-Jahr feiern? Nicht nur in Nürnberg wird die Frage erbittert diskutiert. Moderne und traditionalistische, exzentrische und provinzielle Programme werden angepriesen. Die beste Art, das Jubiläum zu feiern:.Dürer in guten und preiswerten Editionen auf den Markt und an den Mann zu bringen. Den Anfang unter den zu erwartenden Dürer-Publikationen macht –

Albrecht Dürer: „Das gesamte graphische Werk“, Einführung von Wolfgang Hütt; Verlag Rogner & Bernhard, München; 1968 S., Ln. 48,– DM, Ld. 65,– DM.

Eine Jubiläumsgabe, wie man sie sich besser, gediegener, unprätentiöser nicht wünschen kann. Und billiger geht’s auch nicht. Der ganze Dürer für 48 Mark, das hat es noch nicht gegeben. Die Reproduktionen sind exzellent, bis auf das durch die Buchgröße gegebene Format – Verkleinerungen muß man also in Kauf nehmen. Die Federzeichnungen, die beim Druck häufig durch Überzeichnung entstellt und vergröbert werden, behalten den sehr zarten und genauen Duktus der Originale. Die Aquarelle sind nicht farbig wiedergegeben, aber in einem nuancierten Schwarzweiß, das immer noch eine bessere Vorstellung vermittelt als eine der üblichen Farbreproduktionen.

Die Ausgabe der Zeichnungen hält sich an den vierbändigen Katalog von Friedrich Winkler; dazu kommen die Randzeichnungen zum Gebetbuch Kaiser Maximilians sowie eine Auswahl aus dem „Fechtbuch“ und aus dem „Skizzenbuch“ in Dresden.

Bei der Druckgraphik findet man auch die lange umstrittenen frühen Arbeiten aus den Basler Jahren, darunter die Illustrationen zu Terenz und zum „Narrenschiff“.

Die Einführung von Wolfgang Hütt ist sachlich und informativ, eher trocken als hymnisch, ein sympathischer Kontrast zur Überschwenglichkeit einstiger Dürer-Experten. Den einzelnen biographisch und thematisch geordneten Werkgruppen ist ein knapper Kommentar vorangestellt, mit Zitaten aus Dürers Tagebüchern und Schriften, auch die Dürer-Literatur wird gelegentlich herangezogen. Die Bibliographie bleibt im Stil der von Marianne Bernhard besorgten Edition: knapp, aber praktikabel. Gottfried Sello