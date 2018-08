Inhalt Seite 1 — Die Faust des Ruhms Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Alexander Rost

Jetzt wird man wieder lesen, hören, fernsehen, wie populär er war und ist und – wetten, daß? – bleiben wird. Doch wie populär ist Max Schmeling? Vor fünf Jahren hat es ein Reporter testen wollen. Er ging, neben sich den älteren Herrn im dunkelblauen Einreiher-Einheitsanzug des Büromenschen, in die Klasse 11 a des stellte burger Heinrich-Hertz-Gymnasiums und stellte zweiundzwanzig Schülern die Frage, die achtzehn schon mit hingerissenem Blick beantworteten, bevor sie formuliert war: Kennt ihr diesen Mann? Klar, der ältere Herr war Max Schmeling.

Die siebzehnjährigen Jungen waren in demselben Jahr geboren worden, in dem er zum letzten Male geboxt hatte. Sie kannten ihn nicht nur; die meisten erkannten ihn. Und zählt man diese und die tausendundzwei Geschichten über die Popularität des ersten und einzigen deutschen Boxweltmeisters aller Klassen zusammen, und zieht man gleichsam die Quersumme, so ist Max Schmeling einer der populärsten Deutschen dieses Jahrhunderts, wahrscheinlich der populärste, welcher Superlativ eine ganze Skala von Attributen enthält: von beliebt bis bescheiden, erfolgreich bis unbeneidet; er ist eingehüllt in eine Sympathie, wie sie nur; im kritikkeimfreien Raum wuchern kann. Am 28. September wird Max Schmeling 65. Sein Ruhm wird nicht in Pension gehen.

Es ist keine große Kunst, ein Idol zu werden, schon gar nicht im Sport, wo die Masse in der Arena Wochenende für Wochenende auf der Suche nach einem Helden ist. Als Max Schmeling 1930 in New York Boxweltmeister im Schwergewicht wurde, war er damit automatisch ein Volksheld und ein Star des Establishments von Berlin-W.; er war aber auch ein bißchen Zielscheibe für Kabarettspottpfeile. Denn „Maxe“, wie ihn so hemdsärmelig heute kaum einer mehr nennt, war Weltmeister geworden, indem ihn Jack Sharkey k. o. geschlagen hatte, freilich auf regelwidrige Weise. Mit einem Tiefschlag hatte er Max Schmeling in der vierten Runde kampfunfähig gemacht; weil aber ein Tiefschlag die Todsünde im Boxring ist, wird der Tiefschläger stante pede disqualifiziert.

Die Kritik war leise, der Spott blieb lau. Max Schmeling, der junge Mann aus der Uckermark, den es nach Köln verschlug und den Dämon Ranyon, ein New Yorker Journalist und Literat, später als „Schwarzen Ulanen vom Rhein“ feierte, womit der Boxer aus Deutschland einen zwar völlig unsinnigen, aber höchst zugkräftigen Spitznamen hatte – dieser Max Schmeling galt damals schon als der Mann, der sich durchboxt.

Und „sich durchboxen“, das konnte man, damals besser noch als heute, im Boxring. Steiler als in irgendeinem anderen Sport führte im Boxen, im professionellen Boxen, versteht sich, die Karriere zu Sieg, Weltmeisterschaft, Ruhm und Geld. Siegen konnte man überall. Die Weltmeisterschaft und das große Geld gab es nur in Amerika. Dort hatte man 1926 in Philadelphia den „Kampf des Jahrhunderts“ ausgetragen; Gene Tunney schlug Jack Dempsey. 132 000 sahen zu. Die Stars aus Hollywood waren im Sonderzug, den Charlie Chaplin gemietet hatte, herangereist. Zehn Millionen Dollar wurden verwettet. Fünfhundert Reporter meldeten den Sieg des „Intelligenzboxers“ Tunney. Amerika wurde in aller Welt das gelobte Land der jungen Faustkämpfer. Der Box-Fight wurde zum Drama, den das Leben schrieb. Und an dem die Manager herumkorrigierten.

Seinen ersten Kampf als Berufsboxer hatte Max Schmeling 1924 in Düsseldorf bestanden und durch k. o., durch „knock out“, in der sechsten Runde gewonnen. Ein Düsseldorfer namens Czapp war der Verlierer; und der Name sei hier erwähnt, weil er so nichtssagend ist: Dem Ruhm der großen Sieger stand im Boxen stets das Elend der kleinen Verlierer gegenüber. Max Schmeling übrigens hat viel Geld ausgegeben, armen, altgewordenen Boxern zu helfen, und hat nie ein Wort darüber verloren.