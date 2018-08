Jimi Hendrix kann nicht tot sein. Denn Rock-Stars, die einen solchen Symbolwert für die Entwicklung dieser Musik verkörpern, sind gar nicht wirklich. Sie sind das, was wir in ihnen sehen wollen, illusionäre Geschöpfe, unsere eigenen Phantasiegebilde, bei denen tüchtige Manager allenfalls Geburtshilfe leisten können. Im Grunde kannten wir sie immer schon, und wir leben mit ihnen intensiver als mit vielen „guten Bekannten“. Wenn sie für uns auf der Bühne spielen, erleben wir zwei Stunden lang nur unsere eigene -Vergangenheit und Gegenwart.

Unerreichbarkeit war einmal die Qualität der Hollywoodstars. Bei den großen Rockmusikern spielt es keine Rolle mehr, ob man sie „wirklich“ berühren kann. Der da oben spielt, ist ja nicht „wirklich“ da. Jimi Hendrix war sich dessen bewußt, denn er . wandte sich bei Konzerten manchmal an sein Publikum und fragte verbittert: „Da sitzen Hunderte und Tausende von euch, und ihr seid gekommen, um mich zu sehen; aber seid ihr wirklich gekommen, mich zu sehen, oder seid ihr gekommen, den Star Jimi Hendrix zu sehen und ‚Foxy Lady‘ zu hören?“

Natürlich wollten wir „Foxy Lady“ hören, und „Purple Haze“, „Voodoo Chile“ und „All Along The Watchtower“. Er konnte auf seiner Gitarre spielen, was er wollte und wie er wollte – selbst seine Bob-Dylan-Interpretationen wie „Like A Rolling Stone“ klangen wie Jimi-Hendrix-Kompositionen; denn er war einer der wenigen völlig originalen Stilisten in der Rockmusik der zweiten Generation. Er konnte bei Wild Thing“ seine Gitarre gegen die Boxen schmettern, anzünden und zertrümmern, sie spielte trotzdem weiter; auch wenn Jimi sich längst grinsend von uns verabschiedet hatte und die Ordner sich verzweifelt bemühten, die elektronischen Apparaturen in Sicherheit zu bringen. Bei all seiner wahnwitzigen Show-Gestik war er technisch so perfekt, und er spielte sein Instrument immer mit solcher Konzentration, daß der Musiker am Ende immer über den selbstironischen Komiker Jimi Hendrix siegte.

Die Discjockeys in den deutschen Rundfunkanstalten mochten seine ersten Singles nicht, und sie sagten das auch den Teenagern, die 1967 „Hey Joe“ und „Fire“ hören wollten. Für sie paßte diese Stimme nicht in die Stimmung jenes Flower-Power-Sommers. In England bezeichneten die Discjockeys zunächst seine Platten wohlwollend als „kontrovers“, und in Amerika war er so gut wie unbekannt, bevor er auf dem Pop-Festival von Monterey über Nacht zu einer Kultfigur. wurde.

Jahrelang hatte er in diesem Land für den Hungerlohn von ein paar Dollar mit bekannten Rhythm-&-Blues-Musikern gespielt, mit King Curtis und den Isley Brothers, Ike & Tina Turner und Little Richard, Otis Redding und B. B. King. Im Café Wha! von Green wich Village trat er zusammen mit drei miserablen Musikern als „Jimi James and the Blue Flames“ auf (sein bürgerlicher Name ist James Marshall Hendrix). Dort hörte ihn die Freundin von Rolling Stone Keith Richard, und sie animierte den Baßgitarristen der Animals, Chas Chandler, ihn nach England zu holen.

Die Jimi Hendrix Experience wurde gegründet, Chandler investierte 5000 englische Pfund in die Gruppe, und plötzlich wurde der chronisch unterernährte Gitarrist aus Seattle eines der höchstbezahlten Rock-Idole. Aber er fühlte sich in der Rolle, die wir ihm aufzwangen, längst nicht mehr wohl. Am Ende spielte er auf der Bühne vor allem für sich selber. Vor drei Wochen sagte er in einem Interview, daß ihm sein altes Image gleichgültig geworden sei und daß er bald wieder auf Tournee gehen werde, sobald er sich physisch und psychisch erholt habe.

Er starb am Freitagmorgen vergangener Woche in einer Londoner Klinik. Aber er kann gar nicht tot sein. Denn ... Franz Schöler