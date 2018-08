Inhalt Seite 1 — Londoner Gastfreundschaft m.b.H. Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Karl-Heinz Wocker

London, im September

Rudi Dutschke erfuhr es vom Labourabgeordneten Michael Foot, der vom Innenminister Maudling. Ob es auf dessen Entschluß zurückgeht oder als Routinesache aus den Tiefen des Ministeriums auf seinen Schreibtisch kam, ist nicht zu klären. Der Minister schweigt zum Fall Dutschke, und das Parlament, das ihn danach fragen könnte, tritt erst Ende Oktober wieder zusammen. Die Frist, die Rudi Dutschke gestellt worden ist, läuft aber am 30. September ab. Wenn nicht ein Einspruchsverfahren die Ausweisung anhält, muß er Großbritannien bis dahin verlassen.

Als der Brief Maudlings an Michael Foot veröffentlicht wurde, worin der Minister die Ausweisung begründete, teilte sich die britische Öffentlichkeit in jene zwei Lager, in die sie immer zerfällt, wenn es um insularen Kleinmut oder weitoffene Liberalität, um Gastfreundschaft oder Fremdenhaß geht. Beides lebt an den Gestaden dieser Insel oft unvermittelt nebeneinander. Wer nur das eine oder das andere sieht, kennt nur das halbe England.

Dutschke wurde der jüngste Fall in einer Tradition, die über die farbigen Einwanderer, die Flüchtlinge der dreißiger Jahre und die osteuropäische Emigration bis zurück ins Zeitalter der Glaubenskriege reicht. Von der Bedeutung her ist Dutschke vielleicht mit keinem vergleichbar. Maudlings Vorgänger Callaghan erklärte denn auch, er sehe nicht so recht, wie „Red Rudi“ den Säulen der britischen Verfassung hätte gefährlich werden können. Er, Callaghan, wäre er noch im Amt, hätte Dutschke jedenfalls nicht aus dem Lande gewiesen.

Gut, es gibt nichts Liberaleres als einen ehemaligen Innenminister. Aber Dutschke ist wirklich nicht der Samson, als den Maudling ihn hinstellt. Der 31jährige, der in Fiat Nummer 6 des Clare Hall College in Cambridge mit Frau und zwei Kindern lebt und die Entwicklung des Weltkommunismus nach der Oktoberrevolution am Beispiel von Georg Lukacs untersuchen will, ist nicht mehr jenem Revolutionär vergleichbar, der vor zweieinhalb Jahren in Berlin zum Sturm auf das Establishment blies. Einer der unausgesprochenen Gründe, warum er lieber in Cambridge bleiben und nicht nach Deutschland zurückgehen möchte (jedenfalls nicht im Augenblick), ist seine Furcht vor der Rolle, in die er dort sofort wieder, gedrängt würde – von Freunden wie von Gegnern. Diese Rolle kann er nicht mehr übernehmen. Wer glaubt, Dutschke kehre aus dem englischen Exil zurück wie Lenin 1917 aus der Schweiz, der sähe sich getäuscht. Diejenigen Anhänger, die ihn auf den Schild der nächstbesten Demonstration heben möchten, würden dort einen Mann vorfinden, der mehr Ähnlichkeit mit dem Brecht im Grassschen Theaterstück hat als mit dem Lenin am Vorabend der Revolution.

Das heißt nicht, daß Dutschke etwa seine Überzeugungen geändert hätte. Aber er taugt physisch nicht mehr für die Hauptkampflinie, wobei Freunde sogar bezweifeln, ob er jemals auch nur einen Posten im Generalstab des Umsturzes annehmen würde. Er will forschen, und dafür braucht er Ruhe.