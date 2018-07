Am Montag dieser Woche starb in Baltimore der Schriftsteller John Dos Passos. In seinem vierundsiebzigjährigen Leben hat er einen weiten Weg zurückgelegt: Der Erste Weltkrieg, den er als Sanitäter mitmachte, verwandelte den Sohn eines Chicagoer Rechtsanwalts und kritischen Harvard-Studenten in einen radikalen Pazifisten; dann folgten fünfzehn Jahre antikapitalistischer, antiimperialistischer Publizistik; Enttäuschungen am praktizierten Kommunismus vor und während des Zweiten Weltkriegs änderten seine Überzeugungen gründlich – schließlich wurde er ein konservativer Sympathisant Barry Goldwaters.