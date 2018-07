Erdgas-Energie

500 Megawatt Leistung soll die bis 1973 fertiggestellte erste Ausbaustufe eines Erdgas-Kraftwerks bringen, das die Hamburgische Elektricitätswerke AG (HEW) in Moorburg bei Hamburg errichtet. Die Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg (MAN), die das Kraftwerk baut, spricht von der bisher größten Einheit für Erdgas-Verfeuerung in der BRD. Die jüngsten Nordsee-Erdgasfunde bieten sich durch ihre Nähe als Brennstoff-Lieferanten an.

Teurer geworden

Vier Prozent beträgt der Zuwachs der Lebenshaltungskosten im Oktober 1970 gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden stieg der amtliche Preisindex für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte von Mitte September bis Mitte Oktober um 0,5 Prozent auf 124,7 (1962 = 100).

Bundesklage

Die amerikanische Bundesregierung will General Motors, den größten Automobilhersteller der Welt, durch eine Klage zwingen, die Käufer von 200 000 Kleintransportern der Jahrgänge 1960 bis 1965 auf deren schadhafte Räder hinzuweisen. GM soll außerdem rund 1,5 Millionen Mark Zivilstrafe zahlen, weil die Autobesitzer nicht gewarnt worden waren, als die Verkehrssicherheitsbehörde den Schaden festgestellt hatte.