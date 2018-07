Israels Verteidigungsminister Moshe Dayan hat sich im Jerusalemer Kabinett wieder einmal als der Stärkere erwiesen. Gegen den Einspruch von Außenminister Eban und den anfänglichen Widerstand der Ministerpräsidentin Meir wird er während seines Aufenthaltes in Washington offizielle Gespräche führen. Dazu ist er vom Kabinett ermächtigt worden. Hauptthema seiner Beratungen mit Außenminister Rogers und Verteidigungsminister Laird ist die Wiederaufnahme der israelisch-arabischen Friedensgespräche unter Vermittlung des UN-Sonderbotschafters Gunnar Jarring.

Dayan hatte unlängst als erster Minister der Jerusalemer Regierung Israels Rückkehr an den Verhandlungstisch gefordert. Ein nach ihm benannter Plan sieht an der Suezfront eine Truppenverdünnung und einen beiderseitigen Rückzug auf rückwärtige Positionen vor; der Kanal soll wieder für den Schiffsverkehr passierbar gemacht werden. Mit diesem Angebot überraschte der Minister die Öffentlichkeit und stieß seine Konkurrenten im Kabinett, Abba Eban und den Vizepremier Allon, vor den Kopf.

Nach wie vor hält der Verteidigungsminister aber an „gewissen Richtlinien“ fest: an der Besetzung der Golan-Höhen, des Gaza-Streifens und der Golfeinfahrt bei Tiran sowie an der Garantie, daß jordanische Truppen nicht den Jordan-Fluß überschreiten.

Gegen diesen Plan hatte zuerst auch die Regierungschefin Golda Meir Einwände erhoben. In langen Beratungen konnte Dayan sie aber überzeugen.