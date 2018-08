Auf den Zufahrtswegen nach Berlin ist es in den letzten Tagen wieder zu schweren Störaktionen durch die DDR-Behörden gekommen. Von den Maßnahmen wurde vor allem der Güterverkehr von und nach Berlin betroffen. An manchen Übergängen wurden Lastwagen erst nach einer elfstündigen Wartezeit abgefertigt. Auch Personenwagen konnten die DDR-Grenze erst nach Wartezeiten zwischen zwei und vier Stunden passieren. Als Ursache für die Aktionen wurde von Seiten der DDR, die Sitzung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion in Westberlin angegeben.

Die Störmaßnahmen und die gesamte Berlinfrage standen in den letzten Tagen wieder im Mittelpunkt von politischen Äußerungen und Gesprächen in Ost und West:

Bundeskanzler Brandt vertrat vor der Auslandspresse in Bonn die Ansicht, daß eine europäische Sicherheitskonferenz ohne eine vorhergehende, befriedigende Berlinlösung kaum Aussicht auf Erfolg habe. Zugleich stellte der Kanzler klar, daß die Bundesregierung mit der Regierung der DDR über den Berlinverkehr nur ein Zusatzabkommen zu einer grundsetzliche Vereinbarung der Vier Mächte schließen könne. Eine Berlinregelung und der Zugang zur Stadt seien Sache der Vier Mächte.

Zum Abschluß der Tagung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion bekräftigte der Fraktionsvorsitzende Rainer Barzel im Westberliner Reichstag noch einmal das Recht der Bundestagsgremien auf Berlinpräsenz. Barzel meinte, eine befriedigende Berlinlösung müsse dem Geist des deutsch-sowjetischen Vertrages entsprechen, der die Realitäten anerkenne.

Am Wochenende wiesen die drei Westmächte den Protest des sowjetischen Botschafters in Ostberlin, Abrassimow, gegen die Sitzung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion in Westberlin zurück. Die Vereinigten Staaten, Großbritannien und Frankreich machten gleichzeitig darauf aufmerksam, daß Schwierigkeiten auf den Zufahrtswegen von und nach Berlin die Spannungen in Europa verstärken könnten.

Im Zusammenhang mit dem Berlinproblem und anderen ungelösten Ost-West-Fragen wird auch das Gipfeltreffen gesehen, zu dem die Führer des Ostblocks nach Ostberlin gekommen sind. Die Ostberliner Konferenz ist das zweite Treffen der Ostblockführer innerhalb von vier Monaten.

Aufsehen hat in Bonn eine Äußerung des sowjetischen KP-Chefs Breschnjew zur Berlinfrage erregt. Der Generalsekretär der KPdSU hatte auf einer Jubiläumsfeier in der armenischen Hauptstadt Eriwan (siehe auch Dokumente der ZEIT) erklärt, eine Berlinlösung solle auch den Wünschen der Westberliner Bevölkerung entgegenkommen.

Berlin und die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und der DDR standen auch im Mittelpunkt der Gespräche, die Staatssekretär Egon Bahr vom Bundeskanzleramt und DDR-Staatssekretär Michael Kohl Ende der vergangenen Woche in Ostberlin führten. Die Begegnung im Haus des DDR-Ministerrates war die erste seit Beendigung der „Denkpause“ im innerdeutschen Dialog. Über das Ergebnis der Beratungen wurde nichts bekannt. Im offiziellen Kommuniqué hieß es nur, die Gespräche würden fortgesetzt.

Zu den Gesprächen mit den Beauftragten des DDR-Ministerrates reiste die Delegation der Bundesregierung mit einer umfangreichen Themenliste nach Ostberlin. Bahrs Grundlage für die Verhandlungen mit Kohl waren die zwanzig Punkte, die Bundeskanzler Willy Brandt im Mai bei dem Kasseler Treffen dem DDR-Ministerpräsidenten Stoph unterbreitet hatte.