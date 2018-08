Behörde haftet bei falscher Auskunft

Mehr noch als andere Behörden sind die Behörden im Bereich der Rentenversicherung verpflichtet, den von ihnen betreuten – zumeist sozial schwachen – Volkskreisen zu ihrem Recht zu verhelfen. Die Beamten der Versicherungs-Verwaltung müssen vor allem richtige und unmißverständliche Auskünfte erteilen. Entstehen dem Bürger durch eine falsche Auskunft Nachteile, so muß die Behörde für den Schaden einstehen.

Mit diesem Spruch verurteilte der 1. Senat des Bundessozialgerichts die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte zur Zahlung von Hinterbliebenen-Rente an die Witwe und die Kinder eines im Krieg gefallenen Regierungsrats. Die Beamtenwitwe hatte 1952 von der Versicherungsbehörde die Auskunft erhalten, ihr Mann sei nicht versichert gewesen. Sie unterließ deshalb den erforderlichen Antrag auf Witwen- und Waisenrente. Erst 1964 stellte sich heraus, daß der Regierungsrat doch Beiträge zur Sozialversicherung bezahlt hatte. (A.: 1 RA 233/68)

Krankengeld bei Streik

Durch einen von der Gewerkschaft organisierten Streik wird die Mitgliedschaft in der gesetzlichen Krankenversicherung nicht beendet, wenn die Dauer des Streiks von vornherein nicht bestimmt ist. Diese Entscheidung fällte das Bundessozialgericht in Kassel im Streit zwischen einem Arbeiter des Bosch-Elektrokonzerns und der Bosch-Betriebskrankenkasse. Die Kasse hatte dem Arbeiter, der während eines von der IG-Metall im April 1963 organisierten Streikes krank geworden war, die Zahlung von Kranken- und Hausgeld verweigert. Die Begründung: Während eines Streikes bestehe kein versicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis mehr. Dieses Argument ließen die Bundessozialrichter jedoch nicht gelten. Sie befanden, der soziale Schatz des Arbeiters dürfe nicht deswegen geschmälert werden, weil er sich an einem – als Arbeitskampfmittel völlig legitimen Streik beteiligte. Wenn sogar ein „Bummler“ bei unberechtigtem Fehlen von der Arbeit Versicherungsschutz genießt, dürfe er Teilnehmern an einem rechtmäßigen Streik erst recht nicht entzogen werden. (Az.: 3 RK 87/68)