Urlaub in Deutschland

Der Deutsche Fremdenverkehrsverband ist mit uns Bundesbürgern nicht zufrieden. Zu viele deutsche Touristen, so meint er, suchen Erholung und Entspannung im Ausland. Zwar verbringen immer noch über fünfzig Prozent der deutschen Urlauber ihre Ferien im Inland, den Löwenanteil ihres Urlaubsbudgets aber lassen sie im Ausland. Daran sei die Aufwertung schuld, klagte Fremdenverkehrspräsident Rudolf Eberhard. Das Defizit im Reiseverkehr für 1970 schätzt die Bayerische Vereinsbank auf fünf bis sechs Milliarden Mark.

Die Bilanz für das abgelaufene Fremdenverkehrsjahr (1. Oktober 1969 bis 30. September 1970) sieht so aus: In den 1,5 Millionen deutschen Gästebetten aller Kategorien wurden 182 Millionen Übernachtungen gezählt, bei einem Ausländeranteil von neun Prozent (16,4 Millionen Übernachtungen). Die Zuwachsrate gegenüber dem Vorjahr betrug 4,7 Prozent. Dabei darf man freilich nicht vergessen, daß hier neben Ferienreisenden natürlich auch Kongreßbesucher, Geschäftsreisende, kurz alle Personen erfaßt sind, die in „Fremdenbetten“ übernachtet haben.

Im Städtetourismus konnte Berlin kräftig profitieren, seine Übernachtungszahlen stiegen um 13,2 Prozent. Ihm folgen Köln (12,1), Kassel (10,4), Hamburg (9), und Stuttgart (8). München liegt erst auf dem siebenten Platz (5,8).

Nicht so stark stiegen glücklicherweise die Preise. In ländlichen Gebieten blieben sie sogar konstant. In der Regel kletterten sie nur um zwei bis fünf Prozent, im Hotelgewerbe freilich mancherorts bis zu zwölf Prozent.

Gar nicht gut sind die deutschen Fremdenverkehrsverbände auf die Reisebüros zu sprechen. Ihre Vermittlungstätigkeit für Ferien in Deutschland wird fast ausnahmslos als ungenügend bezeichnet. Woran mag das liegen: an zu geringen Provisionen, an mangelhaftem Informationsmaterial?

Die Parole des Deutschen Fremdenverkehrsverbandes für 1971 heißt deshalb: „Urlaub in Deutschland – Urlaub der 1000 Möglichkeiten.“ Viel zu spät freilich, nämlich im Januar, soll dazu ein Urlaubskatalog mit 350 Angeboten erscheinen. Bis dahin haben die Reiseveranstalter ihre vornehmlich mit Auslandszielen gespickten Kataloge längst auf dem Markt. F. R.