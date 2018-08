Die Hebamme hat eine gerötete Nase, immer draußen, bei Wind und Wetter unterwegs. Läßt sich ja noch ein bißchen Zeit, unser Gast, wie? (schaut auf die Uhr).

Ja gern.

Sie folgt der Einladung, in der Hausbar einen zu verlöten, und mixt sich dort einen Highball. Den Irish findet sie nicht, Rye schaut sie gar nicht an, was den Bourbon betrifft, da ist sie sich noch nicht schlüssig geworden.

Was halten Sie von Bourbon Whiskey? D’Arthimborgho mischte damit schon vor 150 Jahren zum Entsetzen der Kenner seinen Grande Coupe à la Gaston.

Sie nimmt vier Eßlöffel Scotch, füllt das Glas mit Mineralwasser auf, rührt vorsichtig um und jubelt das Zeug runter wie ein Erzengel.

Na, das hätten wir.

Die Wehmutter stöhnt wieder. Ihr Bett riecht bitter. Der kleine Augustin meldet sich an. Die Hände der Hebamme sieht man nicht arbeiten (Berufsroutine), aber schon ist alles bereit für den Ehrengast der Party. Wie sieht es aus? Rührt sich schon was? Platsch, da ist er, ganz hübsch flott für sein Alter, der Junge, was? Großes Hallo der übrigen Gäste. Ist er schon fit für die Fete? Nee, er kennt nur ein Spezialgetränk, (mit Saughalm einzuverleiben), das mit 1000 Promille seinen Blutkreislauf füllt. Er wird abgenabelt. Seine Lungen dehnen sich. Inhalieren ein ihnen unbekanntes Gasgemisch, Sauerstoff, Stickstoff, Rauch, Bittermandelparfüm (seine Mutter). Die ausströmende Luft läßt straff gespannte Bänder vibrieren. Ach du lieber ...