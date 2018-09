Von Hellmuth Karasek

Man müsse sie nicht nachahmen, „die Maske des Kochs, die Kleidung der Courage und derlei. Man muß das Modell nicht zu sehr pressen“, Brecht, der dies in den „Anmerkungen“ zur Aufführung der „Mutter Courage“ an seinem Theater am Schiffbauerdamm schrieb, erwähnte schon 1949 „das berühmte Modell“, das Teo Otto als Bühnenbauer in den Kriegsjahren für das Zürcher Schauspielhaus entworfen hatte:

Die Mutter Courage, ihr Planwagen, ihre Kinder, der weiße Rundhorizont, das helle, gleichmäßige Licht, das keine „Atmosphäre“ aufkommen lassen sollte – das alles ist so sehr zum Signum des „epischen Theaters“ geworden, daß Brecht selber 1954 notierte, wie die Leute auf der Straße auf Helene Weigel zeigten und sagten: „Die Courage!“ So sehr, daß Martin Walser von dem Stück vor wenigen Jahren bemerkte, um Brecht als jüngsten Fall eines Klassikers auszuweisen, daß die „Courage“ auf „jeder Villa Hügel“ der Erde gespielt werden könne, inzwischen.

„Mutter Courage“ also ist das Modell der Modelle. Das Stück, das zeigt, wie die kleinen Leute vergeblich versuchen, im großen Geschäft des Krieges „ihren Schnitt“ zu machen, wie sie statt Teilhaber nur Opfer sind und wie sie noch dazu aus ihrem Elend nichts lernen – dieses Stück ist von allen Werken Brechts am stirksten in Gefahr, in der makellosen Berühmtheit seiner Modellvorlage zu ersticken. Das dürfte niemand besser als Peter Palitzsch wissen, der die Modellaufführung von 1949 nicht nur mitarbeitete, sondern sie auch als Film festhielt, in einem damals ungewöhnlichen Filmverfahren; die Kamera zeichnete durch ihre Bewegung und Ausschnittwahl dem Zuschauer nicht die Blickrichtung vor, sondern war im Grunde immer starr und ruhig auf die Totale der Bühne gerichtet. So ruhige, überlange Einstellungen waren für den Film damals noch ungewöhnlich.

Vor einigen Jahren inszenierte Palitzsch die „Courage“ in Köln, mit Ursula von Reibniz in der Titelrolle. Was Brecht von Helene Weigel notiert hatte – die Härte und den Zorn der Darstellerin –, das galt im Grunde auch von dieser Schauspielerin.

Wenn Palitzsch sich in Stuttgart jetzt zum drittenmal an die „Courage“ seines Lehrers heranwagte, so wird man sagen müssen, daß die auffälligste und einschneidendste Änderung erfolgte, indem Palitzsch sich dem Bühnenbildner Wilfried Minks verschrieb. Daran, also in der radikalen Absage des Minksschen Szenarios an das Otto-Modell, hat sich die Kritik gleich nach der Premiere heftig entzündet. Mir scheint ein anderer „Eingriff“, die Besetzung der Caurage mit Ingeborg Engelmann, ebenso einschneidend und ebenso verändernd.

Mutter Courage, das ist im allgemeinen Bewußtsein Helene Weigel oder Therese Giehse. Beides Schauspielerinnen, bei denen sich der „Konflikt“ des Stücks daran entzündet, daß man im „Händlerischen“ der Courage, in ihrer kalten und gewitzten Geschäftstüchtigkeit, das „Mütterliche“ erkennen soll, um schließlich im „Mütterlichen“ das „Händlerische“ zu entdecket: Die Courage will ihr Geschäft nicht verlieren, um ihre Kinder behalten zu können; sie verliert jedoch ihre Kinder um des Geschäfts willen und das Geschäft um des Kriegs willen.