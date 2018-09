Inhalt Seite 1 — Böser Brief aus Bonn Seite 2 Auf einer Seite lesen

Großformatige Zeitungsanzeigen, die alljährlich zum Jahresende zahlungsunwillige Steuerzahler verlocken sollen, ihr Geld bei sogenannten Finanzierungs-GmbH & Co. Kommanditgesellschaften anzulegen, stehen diesmal auf schwachen Füßen. Ein Brief aus Bonn stiftete Verwirrung.

Im Bundessteuerblatt I, Nr. 29 vom 29. Oktober wurde ein Schreiben des Finanzministers an die „Herren Finanzminister der Länder“ veröffentlicht, das für die „einkommenssteuerliche Behandlung von Finanzierungs-GmbH & Co. Kommanditgesellschaften“ einige Neuigkeiten bringt.

In Zukunft sollen Sonderabschreibungen nur noch in den Fällen gewährt werden, wenn eindeutig feststeht, daß die Finanzierungsgesellschaft nicht nur rechtlicher, sondern auch wirtschaftlichen Eigentümer der „Großinvestition“ ist, die von dem Geld der Kommanditisten angeschafft wurde.

Diese Regelung bedeutet, daß all jene Gesellschaften nicht mehr auf Sonderabschreibungen hoffen dürfen, die ein „Wirtschaftsgut“ (Flugzeug oder Schiff) erwerben und es gegen Erstattung der Zinsen und Tilgungsraten für das von der Finanzierungsgesellschaft aufgenommene Fremdkapital an eine andere Gesellschaft vermieten.

Seit Veröffentlichung dieses Grundsatzes hat beispielsweise die Airkapital Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. Anlagen KG in München Schwierigkeiten mit ihren Interessenten. Sie verlangen in der Regel, bevor sie Geld an die Airkapital überweisen, eine schriftliche Bestätigung, daß sie auch tatsächlich „Verlustzuweisungen“ auf Grund von Sonderabschreibungen erhalten. Diese Bestätigungen aber kann Airkapital nicht geben.

Schon vor einigen Monaten wurden von der Gesellschaft Musterverträge an die Münchner Finanzbehörde übergeben. Sie sollte überprüfen, ob die Voraussetzungen zur Gewährung von Sonderabschreibungen gegeben sind. Doch bis jetzt konnten sich die Finanzbeamten nicht entscheiden, ob die Airkapital wirklich als wirtschaftlichen Eigentümer der von der Gesellschaft bestellten zwei DC-10-Jumbos anzusehen ist. Die Airkapital will die beiden Flugzeuge an die Charter-Fluggesellschaft Atlantis für sieben Jahre vermieten.

Inzwischen weiß man bei Airkapital, daß die gewünschte Bestätigung „keinesfalls noch in diesem Jahr“ erteilt wird. Man empfiehlt deshalb den Interessenten, die das Risiko, keine Verlustzuweisungen auf Grund von Sonderabschreibungen zu erhalten, nicht übernehmen wollen, lieber „Achtprozenter“ zu kaufen.