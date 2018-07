Jozef Jaruszewski ist 55 Jahre alt. Aus seinem breitflächigen Gesicht scheint das Lächeln nie zu weichen. Weder weiß er, noch kümmert es ihn, daß das anderthalbstöckige Backsteingebäude, das er und seine Familie in Jankowo mit dem Witwer Jan Radiusz teilten, einmal einem gewissen Erhard Kluth gehörte, der heute in Westdeutschland lebt.

„Der ist dort“, sagt Jaruszewski und zeigt dabei die ganze Schönheit seiner Zahnkronen aus glänzendem rostfreiem Stahl, „ich bin hier – und bleibe hier.“

Und Kluths geliebte Lebensbäume? „Die haben wir schon vor Jahren zu Brennholz gemacht.“

So einfach, wie der Bauer Jozef Jaruszewski nun einmal ist, beantwortet er auch die Frage nach dem Besitztitel für das Land, das er bebaut. Es ist polnisch, und es gehört ihm. Energisch tritt er den Matsch unter seinen Gummistiefeln fest. Ein Nachbar mischt sich ins Gespräch. Auch sein Argument ist einfach: „Ich habe von Stalingrad bis Berlin in der Roten Armee gekämpft, und so bin ich zu diesem Stück Land gekommen, falls mich die Politiker in Westdeutschland danach fragen sollten.“

Das Dorf Jankowo, wie Ankendorf heute heißt, besteht aus 32 kleinen Häusern. Einige drängen sich im Zentrum zusammen, die übrigen sind in der Landschaft verstreut. Im Winter kommen hier Pferdewagen besser über die Runden als Autos. Als uns ein Bauer mit seinem Gefährt passiert, während wir uns mit einem alten 1953er Mercedes abquälen, der im fußtiefen Schlamm steckengeblieben ist, hat er kaum ein Wort des Mitleids für uns übrig. Am Wegrand stehen die Kinder, von denen es sehr viele gibt, und ein paar alte Frauen; auch von ihnen sieht man viele. Sie sehen sich unsere Misere an, zeigen aber keine Anteilnahme. Ihre Kleidung ist derb und oft geflickt.

Der Anbau von Weizen, Roggen, Mais und Zuckerrüben wirft einiges ab; Kartoffeln und Gemüse reichen für den Eigenbedarf. Aber das Leben in Jankowo ist anstrengend und ohne Abwechslung. Jaruszewski und einer seiner zwei Söhne beackern ihre Hälfte des 24 Hektar großen Hofs. Sie haben zehn Kühe und zwei Pferde, aber keinen Traktor oder andere Maschinen. Wie fast überall in Polen sind Grund und Boden in Jankowo Privatbesitz. Der Arbeitstag beginnt vor Morgengrauen. „Wenn wir vor neun fertig sind, dann ist das früh“, sagt Jaruszewski.

Die Frauen haben es nicht leichter. Sie arbeiten regelmäßig auf dem Feld. Zu Hause gibt es keine Waschmaschine und keinen Kühlschrank. In der winzigen Küche der Jaruszewskis steht ein Herd, der mit Holz geheizt wird. Die tägliche Radfahrt ins zwei Kilometer entfernte Swietki ist für die Frauen die einzige Abwechslung: Dort wird eingekauft und Klatsch ausgetauscht. „Wir haben gerade aufgehört, unser eigenes Brot zu backen, es lohnt sich nicht mehr.“