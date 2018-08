Hamburg

Berichte über die gelungene Flucht von Bewohnern der DDR oder von Ostblockstaaten in die Bundesrepublik werden hierzulande mit einer Ende-gut-alles-gut-Befriedigung zur Kenntnis genommen, als wäre der Flüchtling am Ende eines Gruselmärchens angekommen und lebte „fortan glücklich bis an sein Lebensende“.

Wer sich durch das Gestrüpp des Notaufnahmeverfahrens hindurchgearbeitet hat, kann, sich die Illusion, er werde mit offenen Armen empfangen, vielleicht erhalten – falls er einen Beruf hat, in dem es hier an Arbeitskräften mangelt. Mit offenem Portemonnaie wird keiner empfangen. Der Staat entläßt den politisch anerkannten Flüchtling aus den Aufnahmelagern Berlin-Marienfelde und Gießen mit 150 Mark in bar. Gut ist dran, wem das Arbeitsamt dann eine Stellung verschaffen kann. Schlecht sieht es aus für Menschen, die Selbständige waren, schlecht auch für Schüler, Studenten, Rentner und viele Akademiker.

Solchen Flüchtlingen den neuen Anfang zu erleichtern bemüht sich seit achtzehn Jahren der private Verein Flüchtlings-Starthilfe in Hamburg. Er ist ZEIT-Lesern bekannt aus der Rubrik „Barbara bittet“. Zwölf Hamburger Frauen gründeten den Verein, der aus Spenden seit 1953 Flüchtlingen aus der DDR, seit 1968 außerdem Flüchtlingen aus den Ostblockstaaten hilft. Der Tätigkeitsbericht für 1969 weist Unterstützungen in Höhe von insgesamt fast 250 000 Mark aus. Die Hilfe (Bargeld, Möbel, Hausrat, Schul- und Berufsausbildung, Mietzuschüsse, Arzt- und Kurkosten) kam 244 Flüchtlingen aus der DDR zugute, 40 Flüchtlingen aus der ČSSR, vier aus. Ungarn, einem aus Polen.

Schicksale, die hinter diesen Zahlen stehen: Ein Ehepaar floh aus Ungarn. Mann Elektriker, Frau Büroangestellte, ein Kind von elf Monaten. Die Ungarn wollten nach Schweden, wo der Mann schon eine Anstellung hatte. Ausgerüstet mit einem Durchreisevisum für die BRD wartete das Ehepaar hier auf das Einreisevisum nach Schweden – das abgelehnt wurde. Nachsuchen um politisches Asyl in der Bundesrepublik. Bis dahin hatte die Flüchtlingsstarthilfe Ehepaar und Kind in einem Wohnheim unterbringen können und ihm zweihundert Mark zur Überbrückung der Wartezeit gegeben. Jetzt mußten die Flüchtlinge in ein Wohnlager ziehen – zwei kleine Räume ohne Möbel und ohne Heizung. Die Flüchtlingsstarthilfe beschaffte alte Möbel, gab wiederum Bargeld, kümmerte sich um einen Sprachkursus, sorgte für einen Heizofen, für warme Kleidung. Der Mann fand noch keine Arbeit, jedoch die Frau: morgens um dreieinhalb Uhr verläßt sie mit dem Kind das Lager und macht für einen Stundenlohn von vier Mark drei Stunden lang in einer Sauna sauber.

Einem jungen Ehepaar aus der DDR, beide angehende Pädagogen, half die Starthilfe, eine Wohnung zu finden. Sie gab ihm 600 Mark für Haushaltsgegenstände, verhalf zu guterhaltenen Möbeln, bezahlte den Transport – und beschaffte eine Babyausstattung.

„Gibt es denn immer noch Flüchtlinge?“ schreiben zuweilen Bundesbürger an den Verein. Es gibt sie. An einem einzigen Tag vergangener Woche wandten sich zehn Hilfsbedürftige an die Starthilfe: Studenten, die nach Haft und Flucht auf ein Hönnef-Stipendium warten, ein angehender Ingenieur, der mit seiner alten Mutter kam – zum Warten verurteilt auch sie beide: der Sohn auf die Entscheidung über einen Stipendienantrag, die Mutter auf eine Rente, die sie wahrscheinlich nicht bekommt.

Gelegentlich sorgt auch einmal ein Brief für Erheiterung inmitten von soviel Misere: „Habe gehört, daß Sie zinslose Darlehen geben. Bitte um Formulare und Bedingungen.“ Und gar nicht so selten kommt auch erfreuliche Post, Lohn für. mühevolle – ehrenamtliche – Arbeit: „Gute Nachricht – keine Bitte! Sie halfen mir, als ich. vor vier Jahren mit meinen beiden Kindern ankam. Mein Mann, der damals bei der Flucht angeschossen wurde, zurückbleiben mußte und seitdem in Haft war – wurde entlassen und ist jetzt bei uns. Wir sind glücklich!“ R. H.