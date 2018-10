Inhalt Seite 1 — Interviewen und interviewt werden Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Gabriel Laub

Ein Interview ist ein albernes Ding“, sagte ich damals, als ich vor einigen Jahren in Moskau von einem jüngeren Kollegen interviewt wurde, „ein schlechter Journalist weiß nicht, was er fragen soll, ein guter kennt die Antwort im voraus.“ Später hat mir ein Moskauer Journalistik-Professor erzählt, einer seiner Studenten habe diesen Satz in der Diplomarbeit zitiert; und somit bin ich einigermaßen zum Theoretiker des Interviews geworden, obwohl ich kein Theorem, sondern nur mich produzieren wollte, mit einem Bonmot. So geht das eben zu bei einem Interview: Man sagt etwas, was dann schwarz auf weiß anders aussieht und ein eigenes Leben beginnt.

Ich habe viele Interviews gemacht und einige gegeben. Ich meine, es ist endlich Zeit, ein bißchen Klarheit zu schaffen, was das eigentlich ist, ein Interview.

In der deutschen Presse schreibt man anstatt „Interview“ gern „Gespräch“. Das Wort scheint mir allzu unverbindlich zu sein. Wenn ich jemanden frage, ob man von Hamburg nach Bremen über München fahre, und er antwortet, daß ich ein Trottel sei, dann ist das zweifellos schon ein Gespräch, jedoch kein Interview; denn es ist eben nicht sicher, daß der Mann seine Einschätzung nicht anders formulierte, hätte er gewußt, daß sie zur Veröffentlichung bestimmt ist. Ein Interview, mindestens ein faires, unterscheidet sich vom Gespräch im allgemeinen dadurch, daß man den Gesprächspartner mit der bekannten Rechtsformel warnt: „Alles, was Sie von diesem Moment an sagen, kann gegen Sie verwendet werden.“

Das englische Wort „Interview“ ist aber auch nicht ganz genau. Es bedeutet „Zusammenkunft, Unterredung“; da aber „view“ soviel wie Standpunkt, Ansicht, Meinung heißt, kann es auch als „Meinungsaustausch“ oder „Meinungsumfrage“ ausgelegt werden.

Meiner Meinung nach ist nur ein fixierter, ein genau und fair fixierter Meinungsaustausch ein Interview im eigentlichen Sinn des Wortes. In allen anderen Fällen wird nur die Technik des Gespräches für ganz unterschiedliche Ziele benutzt. Nicht selten wird eine simple Information als Interview gedruckt, nur damit der Leser erfährt, wie der Journalist die Nachricht erhalten hat. Solch eine Bestätigung der Wahrheit des Mitgeteilten durch die Autorität des Befragten ist allerdings oft wichtig. In der Tschechoslowakei habe ich diese autoritäre Eigenschaft des Interviews ausgenutzt, wenn ich etwas schreiben wollte, was mir die Zensur nicht durchgelassen hätte. Man mußte nur den geeigneten Mann finden, dessen Autorität für die Zensoren unanfechtbar war. Meistens war es kein besonderes Problem, ihn dazu zu bringen, das zu sagen, was ich sagen wollte, und wenn nicht, konnte ich noch immer meine Meinung als Frage formulieren.

Sehr oft wird eine Deklaration als Interview getarnt. Das sieht viel demokratischer aus. Diese Methode ist biblisch alt: „Und Mose stieg hinauf zu Gott. Und der Herr rief ihm vom Berge und sprach: So sollst du sagen zu dem Hause Jakob und verkündigen den Kindern Israel...“ Moses hat keine Fragen gestellt, da der Allmächtige es nicht nötig hatte, den Demokraten zu spielen; und die Mächtigen dieser Welt, zumal selber oft mit dem Schreiben nicht vertraut, haben es ihren treuen Schreibern gegenüber in ähnlichem Stil gehalten.