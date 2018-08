Inhalt Seite 1 — Meilenstein oder Mottenfraß? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Als am 15. August 1914 die „SS Anton“ vom Atlantik zum Pazifik den Panamakanal durchfuhr und damit 7000 Seemeilen um Kap Horn einsparte, kommentierte Amerikas Presse das Werk der von Malaria und Gelbfieber dezimierten Kanalbauer: „Eine Mammutleistung – Amerikas Stempel auf das 20. Jahrhundert.“

Beim 50. Jubiläum, im Jahre 1964, war Enthusiasmus der Einsicht gewichen. Eine Studienkommission unter Milton Eisenhower, dem Bruder des früheren US-Präsidenten, erfaßte die Schnelllebigkeit technischen Fortschritts: „Die Konstruktion eines neuen, schleusenlosen Kanals in den nächsten 25 Jahren ist unausweichlich.“

In das Unausweichliche fügte sich der damalige US-Präsident, Lyndon B. Johnson, recht schnell. Freilich sollte zunächst noch einmal eine Kommission an die Arbeit. Ihre Aufgabe war, so Johnson, „das Problem der besten und billigsten Verbindung zwischen dem Atlantik und dem Pazifik in bezug auf die Schiffahrt, die amerikanische Verteidigung, die technischen Bauprobleme und die Finanzierung und Verwaltung“ zu untersuchen.

Die Schwächen des alten Kanalsystems mit seinen Schleusen zur Bewältigung des Höhenunterschieds von immerhin bis zu 80 Metern nämlich wurden immer deutlicher: Zwar passierten beispielsweise im letzten Jahr 14 600 Schiffe den Kanal. Doch Großtanker und Flugzeugträger können die 81,3 Kilometer lange, zwischen 90 und 300 Metern breite und streckenweise nur 12,5 Meter tiefe Wasserstraße ohnehin nicht durchfahren. Und mehr und mehr Ozeanriesen meiden den Kanal, der nach Meinung der Hochseekapitäne „zu eng, zu befahren, zu kompliziert mit seinem überalterten Schleusensystem“ ist und bei einer Durchfahrtzeit von sieben bis acht Stunden zu unproportional langen Wartezeiten vor Cristóbal, dem Hafenplatz Colons zwingt.

So wurden denn auch in den letzten Jahren, noch ehe der Kommissionsbericht fertiggestellt war, die verschiedensten Kanal-Neubauprojekte diskutiert und erwogen. Die „Ausbeute“: insgesamt 34 mögliche Routen. Davon schienen vier praktikabel (siehe Karte).

Freilich fehlte es nicht am Interessenten-Gerangel, das sich üblicherweise mit neuen Projekten verbindet. So brachte der Vorsitzende der amerikanischen Atomenergiekommission, Seaborg, schon Ende 1964 die Atomindustrie geschickt ins Gespräch. Ausschachtungsarbeiten für die neue Schiffahrtsstraße nämlich, so Seaborg damals, würden um 50 bis 90 Prozent billiger, wenn dabei Atomexplosionen anstatt der konventionellen Methoden eingesetzt werden.

Der Kongreß-Abgeordnete Flood aus Pennsylvanien, entschiedener Gegner eines neues Projekts, wußte gar „riesige Baufirmen“ hinter der Aktion. Diese US-Unternehmen, „die in den letzten Jahren für Milliarden Dollar Flugplätze, Häfen, Brücken und Unterkünfte in Südostasien erstellt hatten, fürchteten nach einem etwaigen Frieden in Vietnam um ihre Existenz. Ihnen komme der Bau eines neuen Panamakanals gerade recht.