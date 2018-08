Inhalt Seite 1 — Rache an Stelle von Recht Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Eberhard Nauendorff

Burgos, Im Dezember

Die dramatische Krise, die Spaniens Regierung mit der Veranstaltung des Standgerichtverfahrens von Burgos heraufbeschworen hat, spiegelt sich schon an einem der ersten Verhandlungstage im Gerichtssaal wider.

Manuel Ordovas, der Vorsitzende des Militärgerichts – Oberst der Kavallerie, Chef eines Panzerregimentes, eleganter Nobelmann –, war darum bemüht, den sechzehn angeklagten Mitgliedern der baskischen Nationalistenbewegung ETA, denen laut Anklage 754 Jahre Zuchthaus sowie sechs Todesstrafen drohen, einen formal korrekten und fairen Prozeß zu machen. Einem der jungen Beisitzer jedoch platzte angesichts der freien Aussagen sein patriotischer Hauptmannskragen. Er forderte Ausschluß der Öffentlichkeit; denn mit der Schilderung der sozialen Verhältnisse – im Baskenland werde das Regime geschmäht, mit der Darstellung polizeilicher Foltermethoden Schmutz auf die Garanten der öffentlichen Ordnung geworfen. Die höheren Militärs aber wollten sich mit den Brutalitäten der berühmt-berüchtigten „Sozialbrigade“ nicht identifizieren lassen. Zuhörer und Presse blieben im Saal und hörten zum erstenmal in der Geschichte des Franco-Regimes öffentlich, mit welchen Methoden die politische Polizei im Baskenland Ruhe und Ordnung schafft.

Das Kartenhaus der Anklage, flüchtig für einen Schnellprozeß hinter verschlossenen Türen zusammengeschustert, war schon am dritten Verhandlungstag in seinen wesentlichen Punkten eingestürzt – und zwar allein auf Grund der verlesenen Polizeiakten. Die „Beweise“ für die Mordanklage lösten sich in Nichts auf. Die mündliche Schilderung der Vorgänge bei den Verhören raubte der amtlichen Darstellung über die Terroristentätigkeit der Angeklagten die Glaubwürdigkeit. Wohl weiß man, daß die ETA geraubt und Bomben gelegt, einen Kommissar der Sozialbrigade umgebracht, Flugzettel subversiven Inhalts gedruckt und verteilt, kurzum Terror und politische Subversion geübt hat. Aber man weiß nicht, wer es tat und wie.

Schon der Verhandlungsverlauf am vergangenen Sonntag zeigte, wieviel Schmutz dieser Prozeß aus den Verhörkellern der politischen Polizei Bilbaos ans Tageslicht schwemmen werde. Am Montagmorgen war daraufhin das einzige nicht auswechselbare Mitglied der Richterbank, der juristische Beisitzer, plötzlich krank. Der Prozeß wurde vertagt. Die Ursache der Erkrankung und damit der Vertagung war in Madrid zu suchen.

Einerseits verlangten Polizei und autoritäre Regierungsmitglieder, daß die Offiziere ihre Pflicht zur Verteidigung des Vaterlandes auch im Gerichtssaal erfüllten – wobei „Vaterland“ gleich „gegenwärtiges Regime“ gesetzt wird. Andererseits weigerte sich das Heer, der Generalstabschef an der Spitze, sich diesmal vor aller Welt mit in die politische Unterdrückungsmaschinerie hineinziehen zu lassen. Die Militärs hatten den Prozeß auf Befehl begonnen; wenn es nach ihnen gegangen wäre, hätten sie das Verfahren lieber der politischen Sonderjustiz des Tribunals für öffentliche Ordnung überlassen. Aber nun möchten sie die Verhandlung auch so sauber führen, wie sie selbst bleiben wollten.