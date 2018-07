...nur ein einziges in einer unübersehbaren Kette von nicht erklärbaren Ereignissen. Da gibt es in Düsseldorf einen Verlag, der Econ heißt. Warum bringt dieser plötzlich ein Buch heraus, das die alten Götter zu Astronauten macht und viele andere Dinge in dieses Schema hineinpreßt? Das ist mit den bisherigen Methoden gerade noch zu erklären. Es handelt sich um eine Abrundung der Abteilung Naturwissenschaft, Technik, Raumfahrt, man will die Leute für diese Probleme interessieren und ein gut verkäufliches Buch herstellen. Nun aber setzt eine Entwicklung ein, die alle diese Deutungsversuche über den Haufen rennt. Man wird die Erklärung, die ich hierfür anbiete, verlachen. Man wird sie für wissenschaftlich nicht belegt halten. Aber vor diesemPhänomen versagt die Wissenschaft:

Warum baut Econ diese Geschichte mit allen Mitteln aus?

Warum bringt Econ in schneller Folge immer neue Bücher zu diesem Thema auf den Markt?

Warum widmet Econ eine ganze Abteilung seines Verlages diesen Publikationen?

Warum wird Econ aller Voraussicht nach nur noch Bücher dieser Art produzieren?

Wie soll man das begreifen? Mit diesem Verlag stimmt etwas nicht!

Werden wir je den Schleier über diesem Rätsel lüften können?