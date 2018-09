Von Christel Buschmann

Frank Zappa (eigentlich Francis Vincent Zappa), bekannt als progressiver, mit elektronischen Klängen experimentierender Pop-Musiker – oder einigen vielleicht auch lediglich als ein nackt auf der Toilette posierender Verrückter –, macht mit seiner neuen Gruppe, den „Mothers of Invention 1970“, eine Deutschlandtournee. Zappa (Lead-Gitarrist) und seine Gruppe (George Duke/Harmonium; Aynsley Dunbar/Schlagzeug; Howard Kaylan, Mark Volman/Gesang; Jeff Simmons/Baß; Ian Underwood/Gitarre, elektrisches Klavier) geben Konzerte in Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf und München (am 12. 12. in Wien). Und auf den unvermeidlichen Pressekonferenzen erscheinen immer noch Leute, die sich vorstellen können, in Zappas Antworten das Ei des Kolumbus zu entdecken:

Warum bist du in Deutschland?

Zappa: Ich bin nicht in Deutschland, weil ich Amerika verabscheue, und ich bin nicht in Amerika, weil ich Deutschland hasse. Ich gebe Konzerte, und in beiden Ländern gibt es Gemeinsamkeiten. Meine Texte sind nicht spezifisch amerikanisch.

Warum machst du Musik und gibst Konzerte?

Zappa Ich spiele, weil ich es gern höre.

Welche Musik hörst du am liebsten?