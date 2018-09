Einen bedeutsamen Beitrag zur Entspannung in Europa sehen die Nato-Staaten in einer befriedigenden Lösung der Berlin-Frage. Auf ihrer diesjährigen Herbsttagung in Brüssel nannten die Außenminister des Nordatlantischen Bündnisses in der vergangenen Woche folgende Voraussetzungen für eine derartige Regelung:

Sicherung des ungehindenen Zugangs nach Westberlin für deutsche Güter und Personen;

Verbesserung der innerstädtischen Verbindungen;

Respektierung der zwischen Westberlin und der Bundesrepublik bestehenden Bindungen, einschließlich seiner Vertretung nach außen.

In ihrem Schlußkommuniqué betonten die Außenminister die Verantwortlichkeiten der vier Mächte für Berlin und Deutschland bis zu einer Friedensregelung. Weiterhin machten sie die Aufnahme multilateraler Kontakte im Hinblick auf die Einberufung einer Konferenz über die „Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa“ von einem befriedigenden Abschluß der Berlin-Gespräche sowie der übrigen bereits begonnenen Ost-West-Verhandlungen abhängig.

Ferner sei eine Verbesserung der Beziehungen nur möglich, wem auch die Ansprüche der „Breschnjew-Doktrin“ zur Diskussion gestellt würden.

Der Ministerrat unterstrich erneut die Bedeutung einer „beiderseitigen und ausgewogenen Truppen Verminderung als Mittel zur Verringerung der Spannungen“ in Europa. Gleichzeitig begrüßten die Teilnehmer die Zusage Präsident Nixons, US-Soldaten nur bei beiderseitiger Truppenreduzierung abzuziehen. Die Bereitschaft der europäischen Partner zu erhöhten Verteidigungsleistungen wurde als Stärkung des Bündnisses gewertet.

Die Außenminister billigten das „Konzept für die Verteidigung des Bündnisses in den siebziger Jahren“ (Allied Defense 70). Danach behält die bisherige Nato-Strategie der flexiblen Reaktion und der Vornverteidigung ihre Gültigkeit.