Von Hans Otto Eglau

Einen tumb dreinblickenden Esel als Symbol für den von der Wirtschaft zum Narren gehaltenen Verbraucher zerrten Mitglieder kirchlicher Jugendorganisationen am verkaufsoffenen Samstag durch die Münchener Innenstadt. Passanten, die mit Paketen und prall gefüllten Taschen aus Läden und Kaufhäusern strömten, prangerte einer der Demonstranten wortgewaltig für „Ihr kauft, kauft und kauft, und das alles für die Profite der Bosse, und am Heiligen Abend legt ihr ‚Stille Nacht‘ auf und seid vom vielen Pakete-Auspacken ganz müde.“

Wenn man der Demoskopie trauen kann, so sind die Bundesbürger in diesem Jahr weit weniger der Kommerzialisierung des Weihnachtsfestes unterlegen als früher. In einer vom Tübinger Wickert-Institut gestarteten Blitzumfrage bekundeten 25 Prozent der diesmal und 27 Prozent der Frauen ihre Absicht, diesmal weniger schenken zu wollen als vor einem Jahr. 55 beziehungsweise 63 Prozent planen, den Gabentisch ebenso reichhaltig wie zum vergangenen Fest zu decken und nur zwölf beziehungsweise sechs Prozent wollen sich spendabler zeigen. Ihre größere Zurückhaltung motivierten die meisten der Befragten mit ungenügend gestiegenen Löhnen und den starken Preissteigerungen.

Äußerlich betrachtet, frönen die Deutschen jedoch wie in den beiden letzten Jahren in überschwenglicher Weise der Kauflust. Zahlreiche Firmen meldeten nach dem Kassensturz am zweiten verkaufsoffenen Samstag Umsatzrekorde. Der Kaufhof-Konzern registrierte gar das beste Einzelergebnis in seiner Geschichte. Aber allen euphorischen Lobgesängen zum Trotz fallen auf das diesjährige Weihnachtsgeschäft erste Schatten einer Konjunkturwende. Der Abbau von Überstunden in zahlreichen Betrieben, die Einführung von Kurzarbeit in renommierten Unternehmen wie AEG-Telefunken, Blaupunkt, Salamander und Conti-Gummi sowie Meldungen über eine Abschwächung des Booms veranlaßten viele Verbraucher, sich stärker als in den vergangenen Jahren mit dem Kauf von Geschenken sowie mit größeren Anschaffungen zurückzuhalten.

Für den Handel ist das Weihnachtsgeschäft – quantitativ ausgedrückt: der über die normalen Verkaufserlöse. für die Monate November und Dezember hinausgehende Umsatz – weit mehr als nur eine optische Unterstreichung seiner Jahresabschlüsse. Mit einem Volumen von 9,5 Milliarden Mark erreichte dieses Geschäft 1969 rund 6,5 Prozent des gesamten deutschen Einzelhandelsumsatzes in Höhe von 165,5 Milliarden Mark.

Günstige Zwischenergebnisse vor allem für die Großunternehmen der Branche hatten die Hauptgemeinschaft des Deutschen Einzelhandels in Köln Mitte November veranlaßt, einen spürbaren Anstieg der Weihnachtsumsätze auf 11,5 Milliarden Mark vorauszusagen. Von der durch Lohnerhöhungen und Überbeschäftigung ins Rollen gebrachten Konsumwelle hatten besonders die Warenhauskonzerne und Versandhandelsunternehmen überdurchschnittlich profitiert: Für. die ersten zehn Monate meldeten Kaufhof und Horten 14, Quelle 17 und Karstadt sogar 17,5 Prozent Umsatzzuwachs.

Nie zuvor wurde vor einem Weihnachtsfest soviel Geld unter die Leute gebracht wie diesmal: In den letzten Novembertagen und Anfang Dezember wurden etwa 29 Milliarden Mark an Löhnen, Gehältern, Pensionen und Unter-Stützungen, ausgezahlt – 3,5 Milliarden Mark mehr als im vergangenen Jahr. Gleichzeitig stieg die Summe der Gratifikationen um vier auf nunmehr elf Milliarden Mark.