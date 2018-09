Inhalt Seite 1 — Anerkennung - sozialpsychologisch Seite 2 Auf einer Seite lesen

Das Wohlbefinden eines Individuums hängt nicht unerheblich von der „sozialen Anerkennung“ ab, die es innerhalb der verschiedenen Gruppen seiner Berufs- und Privatsphäre erfährt. So unbezweifelt diese Feststellung ist, so fraglich blieb doch bis heute, worauf soziale Anerkennung eigentlich beruht, welche Eigenschaften oder Verhaltensweisen eine Person besonders beliebt oder geachtet sein lassen.

Eine der vielen einschlägigen Hypothesen wurde jetzt am Institut für Psychologie der Universität Graz geprüft. Dr. Gerold Mikula und Hans Jürgen Lehner untersuchten die Bedeutung, die dem Grad der Urteilsdifferenziertheit für den individuellen Sozialstatus innerhalb von drei befristeten Lebensgemeinschaften zukommt.

Probanden ihrer Befragungsaktion waren vierzig Soldaten, vierzig Bergsteiger und mehr als doppelt so viele männliche Strafgefangene. Die Soldaten gehörten neun Arbeitsgruppen einer flugtechnischen Einheit des österreichischen Bundesheers an, die Bergsteiger drei verschiedenen Afrika-Expeditionen und die Häftlinge zwei Dutzend Zellengemeinschaften von drei bis fünf Personen. Obwohl diese Gruppen hinsichtlich ihrer Entstehungsweise, ihrer voraussichtlichen Lebensdauer, ihrer Funktion und ihrer Mitglieder kaum vergleichbar waren, so sprach doch nichts gegen die Annahme, daß in allen Gruppen derjenige den höchsten Sozialstatus innehabe, der die übrigen Gruppenmitglieder am differenziertesten beurteilen und sich ihnen gegenüber daher am realitätsgerechtesten oder „am geschicktesten“ verhalten könne.

Jeder Soldat hatte auf einer fünfstufigen Skala (trifft völlig zu/trifft überhaupt nicht zu) anzukreuzen, ob jeder einzelne seiner Kameraden „ein guter Kommandant für unsere Gruppe wäre“, ob er sich ihm „auch im Ernstfall anvertrauen würde“ oder beispielsweise „auch gern mit ihm in der Freizeit beisammen“ wäre.

Die Expeditionsteilnehmer sollten Kondition, Bergsteigerfähigkeiten und Vertrauenswürdigkeit ihrer Kollegen beurteilen. Die Strafgefangenen schließlich schätzten ihre Zellengenossen an Hand so haut- und haftnaher Aussagen wie „Mit ihm würde ich auch in eine Zwei-Mann-Zelle gehen“ oder „Verwamst (verrät) sicher niemanden“ und „Er könnte unsere Zelle bei einem Bittrapport vertreten“ ein. Das Maß der Urteilsdifferenziertheit errechnete sich für jeden Probanden aus der Varianz der von ihm über seine Gruppenkameraden abgegebenen Urteile: der Grad an sozialer Anerkennung, die er genoß, aus der Mitteilung aller erhaltenen Beurteilungen.

Das Ergebnis: In allen Gruppen korrelierte der untersuchte Persönlichkeitsfaktor mit dem Sozialstatus – aber bei den Soldaten korrelierte er negativ! „Während ... in den Bundesheergruppen stark differenzierende Mitglieder nur geringe soziale Anerkennung finden, ist dies bei den Strafgefangenen und Expeditionsteilnehmern genau umgekehrt.“

Als Wissenschaftler fühlten sich die beiden Psychologen nun weniger an den Witz von den transplantationsgeeigneten Generalsgehirnen erinnert („besonders preiswert, da kaum benutzt“), als vielmehr aufgerufen, ernsthaft nach dem Grund dieser verblüffenden Abweichung zu suchen. Den einzigen Anhaltspunkt für eine Erklärung fanden sie in der „Situationsbeschreibung“ der Soldaten.