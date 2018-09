Berlin, im Dezember

Viel Hoffnung auf ein Entgegenkommen Ost-Berlins hat der Regierende Bürgermeister Klaus Schütz selbst nicht gehabt. Trotzdem ließ er beim Ministerrat der DDR anfragen, ob den West-Berlinern nicht die Möglichkeit gegeben werden könnte, zu Weihnachten und Neujahr ihre Freunde und Verwandten im anderen Teil der Stadt zu besuchen.

Schütz wollte nichts unversucht lassen. Das brachte ihm von der Berliner CDU den ungerechten Vorwuf der „Kindergartendiplomatie“ ein. Das Echo aus Ost-Berlin war nicht freundlicher. Es kam von der Nachrichtenagentur ADN, die von einem „adressen- und namenslosen Papier“ sprach – dabei war die gewählte Form nicht anders als das Gesprächsangebot, das die DDR Ende Oktober in Bonn übermittelte. ADN warf Schütz vor, er unterstütze „Provokationen“ wie die Sitzung der CDU-Fraktion in Berlin und verhindere damit „sachdienliche Gespräche und Regelungen“. Andeutungen von sowjetischer Seite, daß der Versuch sich lohnen könne, wurden damit Lügen gestraft. In Ost-Berlin wird abfällig von einer „Sentimentalaktion“ gesprochen – und sentimental sind die SED-Genossen nicht einmal zu Weihnachten. J. N.