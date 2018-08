Die Veranstaltung liegt zwei Monate zurück. Keiner der Beteiligten wird ihr damals eine besondere Bedeutung beigemessen haben. Wenn dennoch über sie berichtet werden muß, so darum, weil eben diese Veranstaltung drei Wochen später zu einer Kampagne gegen eine Dozentin der Freien Universität führen sollte, die Wissenschaftliche Rätin Dr. Margherita v. Brentano, Vizepräsidentin der FU. Die Methode, mit der hier versucht wurde, eine engagierte Hochschulpolitikerin zu diffamieren, und deren geschickte Anwendung immerhin so erfolgreich war, daß sie den Senator für Wissenschaft und Kunst, Werner Stein, zu Vorermittlungen im Sinne der Landesdisziplinarordnung gegen Frau v. Brentano veranlaßte, scheint symptomatisch für den Abbau der demokratischen Spielregeln in Berlin.

Zum 20. Oktober hatten die Wilmersdorf Jungsozialisten den Präsidenten der Freien Universität Rolf Kreibich eingeladen, die Konzeption seiner Hochschulpolitik vorzutragen. Wegen eines wichtigen Termins mußte Kreibich den Veranstaltern kurzfristig absagen; an seiner Stelle übernahm die Vizepräsidentin die Diskussion

Die Veranstaltung soll recht turbulent verlaufen sein. Gegen eine oft aggressive Kritik von links versuchte Margherita v. Brentano die Politik des Präsidialamtes zu verteidigen und ihre eigene kritisch-solidarische Position innerhalb des Präsidiums klarzumachen. Diese Darstellung, wie sie Frau v. Brentano gibt und wie sie ähnlich in der Pressestelle der FU zu erfahren ist, wird demjenigen durchaus wahrscheinlich klingen, der mit den Verhältnissen an der FU vertraut ist und die Einstellung der verschiedenen Gruppen der Hochschulangehörigen zu Kreibich und seinen Mitarbeitern kennt. Nicht nur jener Teil der konservativen Hochschullehrer, die sich zur „Notgemeinschaft für eine freie Universität“ zusammengeschlossen haben, versucht die Politik des Präsidenten zu boykottieren, auch die meisten der sozialistisch orientierten Studentenfraktionen kritisieren Kreibichs Konzept – ebenso wie das Universitätsgesetz – als „technokratisch“ und letztlich „systemstabilisierend“.

Drei Wochen später machte diese zunächst unbeachtete Diskussions-Veranstaltung Schlagzeilen: „Ein Fall, der geklärt werden muß – FU-Vizepräsidentin geriet ins Zwielicht“ (Der Abend).

Am 11. November hatte Professor Bernd Rüthers als Sprecher der „Notgemeinschaft für eine freie Universität“ in einer Rundfunkdiskussion im RIAS geäußert, er wisse von einem „Gedächtnisprotokoll“, nach welchem die Vizepräsidentin eine sozialistische Universität anstrebe und dafür auch die Gewalt nicht scheue.

Am nächsten Tag brachten die FAZ, Der Tagesspiegel und Der Abend Auszüge aus dem dubiosen Schriftstück, nur Der Tagesspiegel hielt es für nötig, dazu eine telephonisch eingeholte Gegendarstellung der Vizepräsidentin zu drucken.

Am gleichen Tag richtete die CDU-Abgeordnete Besser eine Kleine Anfrage an den Senator für Wissenschaft und Kunst, der daraufhin Frau v. Brentano brieflich um eine Stellungnahme zu den übersandten anonymen „Aufzeichnungen“ bat. Dabei hätte sich Senator Stein leicht zunächst im eigenen Haus informieren können: Der Vorsitzende der Wilmersdorfer Jungsozialisten und Leiter der umstrittenen Veranstaltung ist Mitarbeiter im Senat für Wissenschaft und Kunst. Laut telephonischer Auskunft der Senatsverwaltung bestreitet er in seiner Aussage, die erst im Rahmen der laufenden Vorermittlungen eingeholt wurde, die Richtigkeit des Gedächtnisprotokolls.