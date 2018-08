In Spanien gärt es. Der Prozeß von Burgos, die Entführung des deutschen Wahlkonsuls Beihl, die Aufhebung der bürgerlichen Rechte, die Demonstrationen, die hier und dort im Lande aufflackern – alles bezeugt Unruhe, Aufbegehren, krisenhafte Zuspitzung. Das Regime, das sich seit 31 Jahren hinter dem Wall der Pyrenäen und der Polizei vor dem Wind des Wandels abzuschirmen versucht, wird auf die alten Tage des Caudillo in seinen Grundfesten erschüttert.

Nicht etwa, daß es dasselbe Regime wäre wie jenes von 1939. Vieles hat sich gerade im vergangenen Jahrzehnt geändert. Die engstirnigen Falangisten traten in den Hintergrund, Europa zugekehrte Technokraten rückten nach vorn. Aber viele der Herrschenden blieben der Bürgerkriegsmentalität verhaftet – das Standgericht von Burgos bewies es. Sie stopften sich die Ohren zu wie den angeklagten Basken den Mund. Zwischen Totalitarismus und Anarchie sehen sie keinen Mittelweg.

Der Baskenprozeß hat kristallisierend gewirkt, katalysierend, polarisierend. Noch einmal bäumen sich die Kräfte von gestern gegen die Zukunft auf; und auf kurze Frist mögen sie sich durchsetzen. Aber auch die Kräfte, die auf Modernität und Freiheitlichkeit eingeschworen sind, haben Auftrieb erhalten. Armee und Kirche scheinen beide gespalten; in den Kulissen sind die Diadochenkämpfe um Francos Nachfolge mit unziemlicher Heftigkeit entbrannt. Was ein ruhiger Übergang in die nachfrancistische Ära hätte werden können, wird nun verschärft und womöglich beschleunigt. Die alte Garde kämpft ein Nachhutgefecht. Th.S.