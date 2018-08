Inhalt Seite 1 — Pompöse Exzesse Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Gottfried Sello

In der wissenschaftlichen wie in der populären Literatur hat die Diskussion um das neunzehnte Jahrhundert während der sechziger Jahre ungeahnte Dimensionen angenommen.

„Das irdische Paradies“, von Werner Hofmann 1960 veröffentlicht, war bereits ein deutlicher Hinweis darauf, daß die Kunstwissenschaft ihr letztes Wort über diese Epoche noch nicht gesprochen hatte, daß große Komplexe unberücksichtigt geblieben waren.

Rudolf Zeitler überschrieb seinen Einführungsessay zum neunzehnten Jahrhundert in der Propyläen-Kunstgeschichte „Das unbekannte Jahrhundert“ und polemisierte gegen eine Sicht, die das neunzehnte Jahrhundert ausschließlich nach den Folgen für die Gegenwart beurteilte und sich lediglich für die Künstler interessierte, die als Wegbereiter und Vorläufer der Moderne in Betracht kommen konnten. Das Gebiet, das von dieser vorurteilsfreien, nicht an der Gegenwart orientierten Durchforschung profitierte, war der Jugendstil. Aber im gleichen Propyläen-Band meinte bereits Wilhelm Waetzold: „Sicherlich bildet die Aufwertung des Jugendstils nur den Auftakt zu grundlegend neuen Einsichten in die Geschichte der gesamten Epoche.“

Inzwischen hat sich das Interesse vom fin de siècle bis zur Jahrhundertmitte durchgearbeitet. Die Epoche zwischen Biedermeier und Jugendstil wird unter den verschiedensten Gesichtspunkten untersucht, das negative Urteil über diese Zeit, für die es einen einheitlichen Stilbegriff nicht gibt, die abwechselnd als Historismus und Salonkunst, als viktorianisch oder wilhelminisch, als Second Empire oder Kunst der Gründerjahre bezeichnet wurde, soll revidiert werden.

Daß eine Revision im Gange ist, macht sich auf mehreren Ebenen bemerkbar. Bei Christie’s gehen die Preise für mittelmäßige viktorianische Bilder in die Höhe. Architektur der Gründerjahre, neugotische Bauten, an deren Unwert nicht der geringste Zweifel bestand, werden unter Denkmalschutz gestellt. Ausstellungen präsentieren dem verblüfften Publikum eine Malerei, die zur Zeit ihrer Entstehung hochgepriesen und hochbezahlt war. In Berlin gab es den „Salon imaginaire“, in München die Ausstellung „Ludwig II.“.

Der Betrachter weiß nicht recht, ob er lachen darf. Auch die Veranstalter, die Fachleute, die Museumsdirektoren sind sich darüber nicht einig. Paul Vogt, der 1969 Salonbilder aus dem Magazin des Museums Folkwang publizierte, hält sich in ironischer Distanz zu den Hervorbringungen dieser Epoche: „Unser inniges Vergnügen an den Werken der Salonmaler vermag allerdings über ihre mangelnde Qualität nicht hinwegzutäuschen.“ Für Werner Hofmann dagegen, der in der Hamburger Kunsthalle gerade die „Sammlung Schwabe“ ausstellt, ist die hier versammelte viktorianische Malerei ein durchaus ernstzunehmender Gegenstand und ein Anlaß, den Geschmack dieser Epoche zu untersuchen und daraus Rückschlüsse auf ihren gesellschaftlichen Status zu ziehen, der sich eben nicht an den künstlerischen Höchstleistungen, sondern an der Durchschnittsproduktion ablesen läßt.