Gutes kann man nicht oft genug veröffentlichen, heißt eine alte Regel. Das gilt offenbar auch für politische Forderungen. Nachdem gerade erst ihr „Burgbacher-Plan“ in der Versenkung verschwunden ist, diskutiert die CDU/CSU-Bundestagsfraktion eine neue Variante des Investivlohns – ihre gesellschaftspolitische Lieblings Vorstellung der vergangenen anderthalb Jahrzehnte. Und abermals sind die Chancen der politischen Realisierung nicht besonders gut.

Nach den Wünschen des Diskussionskreises Mittelstand der Unionsfraktion, die sich bereits in einem provisorischen, von der Gesamtfraktion noch nicht gebilligten Gesetzesantrag niedergeschlagen haben, soll das Sparen im eigenen Betrieb entsprechend dem Sparprämiengesetz begünstigt werden.

Nach dem dritten Vermögensbildungsgesetz indes erhalten Arbeitnehmer bereits vom kommenden Jahr an eine Sparzulage von 30 Prozent, wenn sie vermögenswirksame Leistungen in ihrem Betrieb anlegen. So kann ein Arbeitnehmer darauf verzichten, daß ihm der nach dem 624-Mark-Gesetz zustehende Betrag von seinem Arbeitgeber ausbezahlt wird. Bringt er statt dessen diese Summe als Darlehen in seinen Betrieb ein, so erhält er zusätzlich eine Sparzulage von 187 Mark, jedoch keine weitere Vergünstigung nach dem Sparprämiengesetz.

Die Unions-Mittelständler wünschen aber die Prämienbegünstigung solcher Darlehensforderungen. Denn für „zahlreiche Unternehmen“ ihres Interessenbereichs bestehe die Schwierigkeit, daß die ihren Arbeitnehmern gewährten vermögenswirksamen Leistungen zu einem „schwer verkraftbaren Liquiditätsabfluß“ führten.

Doch die zuständige Unterkommission der Steuerreformkommission warnt vor einer Anlage beim Arbeitnehmer „allein schon deshalb, weil die Gefahr eines Verlustes bei einem Konkurs des Arbeitgebers nicht ausgeschlossen“ werden könne. Im Finanzministerium findet dieses Argument der Kommission Anklang. pl