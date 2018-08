Inhalt Seite 1 — Der Umsturz in Polen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Marion Gräfin Dönhoff

Ein polnischer Bekannter, der kürzlich aus Warschau zu Besuch kam, antwortete auf die Frage nach seiner Meinung zur Oder-Neiße-Diskussion, er hoffe sehr, daß Bonn die Grenze jetzt anerkennen werde, damit die Beziehungen sich endlich normalisierten; sein einziges Bedenken sei, daß dieser außenpolitische Erfolg Gomulkas Stellung so sehr festigen werde, daß sie – die Polen – ihn nie wieder loswerden könnten,

Gomulkas Räsonnement mag ähnlichen Überlegungen gefolgt sein, denn sonst hätte sich seine Regierung wohl kaum getraut, zehn Tage vor Weihnachten die Preise für Lebensmittel um zwanzig Prozent zu erhöhen. Der Parteichef mag geglaubt haben, daß die Genugtuung über die Erfüllung der außenpolitischen Forderung, die er zwei Jahrzehnte lang immer wieder erhoben hatte, ausreichen werde, um einen solchen innenpolitischen Schock abzufangen. Aber er hat sich geirrt.

Das Preisdekret hat eine schwere, vielleicht die schwerste Krise ausgelöst, in die die Volksrepublik Polen seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges gestürzt worden ist. Das empörte polnische Volk, das „höhere Löhne und Meinungsfreiheit“ forderte, wurde von den Knüppeln der Polizei und den Panzern der Armee auseinandergetrieben. Pflastersteine, Molotow-Cocktails, lodernder Haß, zwanzig Tote, Hunderte von Verletzten charakterisierten die Szene.

Revolutionen fallen nicht eines Tages vom Himmel, sie sind stets die Quittung für schlechte Politik. Ihre Ursachen sind entweder in wirtschaftlichen Misere zu suchen oder in politischer Unterdrückung oder in beidem zugleich. Der Anlaß dagegen, der Funke also, der das Pulverfaß zur Explosion bringt, ist häufig sehr zufällig, in der DDR war es am 17. Juni 1953 die Erhöhung der Arbeitsnormen um zehn Prozent, in den polnischen Industriestädten in der vergangenen Woche war es die unerwartete Steigerung der Lebensmittelpreise.

DDR 1953, Ungarn 1956, Polen 1956, ČSSR 1968 und jetzt wieder Polen – das sind die Stationen, die den Weg der zusammengeschlagenen oder unterdrückten Revolutionen im Osten markieren. In der Epoche hochentwickelter Industrialisierung hat sich der Kommunismus als immer untauglicher erwiesen. Wie sollte es auch anders sein, wenn offene Diskussion nicht zugelassen wird, wenn neue Ideen – ohne die eine wissenschaftlich-technische Gesellschaft nun einmal nicht leben kann – als Häresie gebrandmarkt werden und wenn zum Verräter gestempelt wird, wer angesichts der rasanten Veränderungen in unserer Welt die etablierte kommunistische Wahrheit zu prüfen unternimmt?

Der Kommunismus, der ausgezogen war, um die ideale Gesellschaftsordnung zu verwirklichen, sieht sich gezwungen, auf Arbeiter zu schießen, die sich ihrerseits genötigt sahen zu demonstrieren, weil ihr Lohn nicht mehr ausreicht, um die notwendigen Lebensmittel zu kaufen. Man kann gut verstehen, daß in dem Protest der italienischen KP gegen die Anwendung der Staatsgewalt die Worte „Erschütterung und Schmerz“ vorkamen.