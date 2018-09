Inhalt Seite 1 — Immer Ärger mit Reformen? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Nach dem Widerspruch gegen die Kartellnovelle gibt es nun Proteste der Wirtschaft gegen ein „Steuerfluchtgesetz“

Manchmal muß man den Eindruck gewinnen, die Regierung wolle ihr Versprechen „Wir schaffen das moderne Deutschland“ nach der Devise einlösen: Reformen dürfen alles kosten, nur kein Geld. Gewiß kann sich die sozialliberale Koalition kostspielige Vorhaben einfach nicht leisten. Schon in diesem Jahr bleiben die Steuereinnahmen hinter den Vorausschätzungen zurück, und 1971 wird bei der erwarteten Konjunkturabschwächung die Kasse erst recht nicht voll werden. An deficit spending aber ist kaum zu denken, solange die Teuerungsrate so hoch bleibt wie in den vergangenen zwölf Monaten.

Verständlich also, daß Willy Brandt und seine Minister nach Wegen suchen, irgendwo zu reformieren, wo es kein Geld kostet. Nicht zu verstehen aber ist, daß entsprechende Gesetze in vielen Fällen mangelhaft vorbereitet werden, unäusgereift und voll innerer Widersprüche sind und überdies noch schlecht „verkauft“ werden. Eine derartige Politik wird die Koalition doch teuer kommen: sie kostet zwar kein Geld, aber Sympathien.

Ein Paradebeispiel bietet die Neuformulierung des Betriebsverfassungsgesetzes. Zunächst wird ein „scharfer“ Entwurf vorgelegt, obwohl jedermann weiß, daß die Zustimmung der FDP dafür nie zu bekommen ist – und schon flüchtige Lektüre zeigt, daß viele Bestimmungen verschwommen, andere offensichtlich unsinnig sind. Dann werden zwischen den Koalitionspartnern laue Kompromisse geschlossen. Am Ende einigt man sich auf eine Fassung, die im wesentlichen aus Gummiparagraphen besteht, so daß erst einmal jahrelang die Gerichte um Auslegung bemüht sein werden.

Ist es verwunderlich, daß heute weder Gegner noch Befürworter einer „Demokratisierung“ der Unternehmensverfassung wissen, was sie von dem Gesetzentwurf halten sollen? Nicht viel besser sieht es mit dem Vorhaben aus, eine Fusionskontrolle einzuführen. Zwar ist auch die Novelle zum Kartellgesetz wesentlich entschärft worden, aber der Sinn dieses „Reformwerks“ wird dadurch nicht klarer.

Wenn das Gesetz dazu dienen soll, die Bildung von Monopolen durch Fusionen zu verhindern, ist der vorliegende Entwurf völlig untauglich. Erfaßt werden sollen nur die „Großen“, die Umsatzmilliardäre – obwohl marktstarke Unternehmen doch ebensogut kleine oder mittlere Firmen sein können. Außerdem bleibt die Frage unbeantwortet, wieso etwa beim Stahl, der Chemie, dem Automobilbau oder der Elektrotechnik (und aus diesen Branchen vor allem kommen doch die Großunternehmen) zwölf Jahre nach Bildung der EWG als „relevanter Markt“ noch allein die Bundesrepublik angesehen werden kann.

Angesichts dieser Sachlage wird sich niemand über den anhaltenden Widerstand der Wirtschaft gegen die Kartellnovelle wundern. Die Industrie argwöhnt, daß sie aus ideologischen Gründen am Gängelband geführt werden soll und gegenüber der ausländischen Konkurrenz benachteiligt sein wird. Benach- – teiligt sieht sich die Wirtschaft auch durch das neueste Vorhaben Alex Möllers: die Vorlage der „Leitsätze für ein Bundessteuerfluchtgesetz“ hat in den Tagen vor Weihnachten eine Flut von Protesten ausgelöst.