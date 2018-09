Inhalt Seite 1 — Keine Förderung über dreißig? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Kurt W. Schönherr

Die Gleichheit der Bildungschancen darf nicht beschränkt werden durch die Art der Ausbildung und durch das Alter der Bildungswilligen. Die Eigeninitiative des einzelnen und die Last nebenberuflicher Bildungsarbeit dürfen nicht bestraft, sondern müssen belohnt, das heißt gefördert werden. Staatliche Förderungsmaßnahmen dürfen nicht pauschal geleistet werden, sie müssen individuell, differenziert nach Ausbildungsziel, erfolgen. Dies sind die grundlegenden Vorstellungen des „Arbeitskreises korrektes Fernlehrwesen e. V.“ zur Ausbildungsförderung.

Die Fernschulen der Gewerkschaften, der Arbeitgebervereinigungen und privater Träger, die Mitglieder dieses Arbeitskreises sind, haben die Bundesregierung aufgefordert, endlich Maßnahmen zu ergreifen, um die Diskriminierung der Fernschüler, die im jetzigen Ausbildungsförderungsgesetz besteht, zu beseitigen. Kurz vor Ende der Legislaturperiode hat der Bundestag das Gesetz verabschiedet. Der Fernunterricht wurde ausgeklammert. Guter Wille war bei den Abgeordneten vorhanden – kaum einer wußte jedoch so recht Bescheid, was und in welchem Umfang im Bereich des Fernlehrwesens gefördert werden sollte. Abenteuerliche Zahlen wurden genannt.

Einige Abgeordnete sprachen sogar von 30 000 Fernschülern, die gefördert werden sollten; freilich umfaßt diese Zahl alle Fernschüler, gleich ob sie an einem Malkurs, einem Englischkurs, einem Buchführungskurs oder einem Vorbereitungslehrgang auf das Abitur teilnehmen. Man hätte jedoch sehen müssen, daß nach dem Gesetz nur jene Fernschüler gefördert werden können, die sich auf ein staatlich anerkanntes Ausbildungsziel mit dem überwiegenden Teil ihrer Arbeitskraft vorbereiten. Die Fachleute hätten nachweisen können, daß die Zahl der förderungsfähigen Fernschüler nur zwischen 500 und 1000 pro Jahr liegt. Doch die Experten wurden damals nicht gehört. Der Bundestag vertagte die Entscheidung mangels Entscheidungshilfen.

Die Ausbildungsförderungsämter stehen heute vor einer grotesken Situation. Sie müssen Anträge auf Ausbildungsförderung von Fernschülern ablehnen, obwohl sich diese auf genau die gleichen Ausbildungsziele vorbereiten wie ihre Kollegen in den Abendschulen. An die Leistungen der Fernschüler werden jedoch die gleichen quantitativen und qualitativen Maßstäbe angelegt wie an die der Schüler im Anwesenheitsunterricht. Das staatliche Zeugnis, das sie erhalten, ist genausoviel wert. Trotzdem werden sie heute nicht gleich behandelt.

In der Bundesrepublik ist die nebenberufliche Ausbildung gegenüber der nebenberuflichen Fortbildung diskriminiert. Ausnahmen zur nebenberuflichen Fortbildung können durch das Arbeitsförderungsgesetz so stark bezuschußt werden, daß dem Teilnehmer keinerlei Kosten entstehen. Für die nebenberufliche Ausbildung jedoch – in Form von Fernunterricht – gibt der Staat keinen Pfennig aus. Für viele erwachsene Berufstätige erscheint deshalb die begriffliche Differenzierung der Ausbildung von der Fortbildung widersinnig. Für einen Kaufmannsgehilfen, der den graduierten Betriebswirt erlangen will und für einen Techniker, der graduierter Ingenieur werden will, bedeutet die Erreichung des Studienziels eine Sicherung und Verbesserung der gegenwärtigen beruflichen Position. Die Vorbereitung auf die Fachhochschulreife oder auf das Abitur ist für einen Landwirt, der an einer Fachhochschule oder an einer Universität studieren will, ein Teil seiner beruflichen Entwicklung.

Wenn ein Berufstätiger die Kraft aufbringt, sich nach Feierabend auf ein Ausbildungsziel vorzubereiten, sollte er nicht benachteiligt sein. Seine Arbeitskraft bleibt dem volkswirtschaftlichen Produktionsprozeß erhalten. Er zahlt aus seinen Einkünften Steuern. Er nimmt keinen Studienplatz in Anspruch. Er studiert diszipliniert und zielorientiert. Er muß heute die Kosten der nebenberuflichen Ausbildung vom Familienbudget abziehen. Sein Studium bedeutet damit nicht nur weniger Zeit, sondern auch weniger Geld für die Familie. Durch einen Ersatz der Studiengebühren kann die nebenberufliche Bildungsarbeit materiell und immateriell anerkannt und gewürdigt werden.