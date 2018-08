Inhalt Seite 1 — Maria Stuart stirbt noch einmal Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Hellmuth Karasek

Den Umgangston von Henkern und Mördern mit in den Tower geratenen Königen kennen wir von vielen Shakespeare-Szenen – kurzen, kruden Einblendungen, die die Umkehrung von hierarchisch gegliederter Demut zeigen. Wie Majestäten sich im Elend märtyrerhaft bewähren, könnten wir (wenn wir ihn spielten) von Andreas Gryphius wissen, der dem Vorfahren der Maria Stuart, dem „Carolus Stuardus“, ein Trauerspiel gewidmet hat. Weniger auf Schiller und mehr auf die Bewährung der Majestät im Angesicht des Todes kam es Wolfgang Hildesheimer bei seiner jetzt in Düsseldorf uraufgeführten „historischen Szene“ „Mary Stuart“ an: Eine Königin stirbt, wird auf ihren Tod präpariert und gewinnt dabei die (historisch verbürgte) Größe und Würde, veranstaltet ihren Tod als letztes königliches Spektakel.

Nun ist es. sicher richtig, daß sich dieses Aufwachsen zu Märtyrergröße (eine Lieblingsfigur der europäischen Barockliteratur) heute nur noch als Hohlform darstellen läßt – oder, wie Hildesheimer meint, als „absurde“ Konstellation. Und so hat er sich ausgedacht, die Zurüstung der Königin für ihr Sterben einmal als großen Ankleide- und Putzvorgang darzustellen (wobei ihm sicherlich die Ankleideszene aus dem Brechtschen „Galilei“ als Anregung diente). Zum anderen hat Hildesheimer, in dessen früheren Stücken Arzneimittel schon eine große Rolle spielten, den Vorgang der Todesgefaßtheit und Größe als medizinische Aufputschung geschildert: Mary, die von ihrem Arzt und Apotheker in eine Euphorie gejagt wird, auf daß die beiden ihre Kunst beweisen können.

Aber vor diesem abendfüllenden Vorgang, eine Königin bei der Vorbereitung auf ihre Hinrichtung zu zeigen, bekam Hildesheimer offensichtlich Angst. Und diese Furcht, undramatisch zu sein, befiel das Stück mit der häufigsten aller dramaturgischen Krankheiten, der Übermotivation und der Überdramatisierung. Wenn Hildesheimer zeigen will, wie Henker ihr Geschäft eben berufsmäßig erledigen wollen, mit rein handwerklichem Ehrgeiz, wenn er schildern will, wie aus Bediensteten Erbschleicher werden, kaltherzige Beobachter des Todes, dann tut er stets des Guten zuviel, so daß eine fürchterlich lähmende Aktionsroutine dem Stück all seinen Ernst fortspült.

Während die Königin leidet, sich erinnert, sich aufrafft, muß der Henker bis zum Überdruß handwerkliche Kaltschnäuzigkeit ausdrücken: er ist keine Rolle, sondern ein bissig-oberflächlicher Kommentar. Und die Bediensteten greifen alle zwei Minuten nach der Schatulle, in der der letzte Schmuck der Königin liegt, stechen und schlagen sich auf ermüdende Weise, ohne daß der Autor merkt, daß sich seine Motivationen gegenseitig totschlagen: denn Schurken, die versichern, sie hätten längst alles zur Seite gebracht, sind lächerlich, wenn sie sich in schierer Todesangst um den letzten Besitz so prügeln, daß es jeder merken und verhindern muß.

Und wenn ein Ort der Hinrichtung als Ort der penetranten Ordnung geschildert wird, dann ist es unfreiwillig komisch, wenn sich da niemand um Diebstahl und Mord schert, die dann zuhauf passieren. Auch kann man Bedienstete nicht unbeschadet als ehrgeizig schildern – die Dienerinnen wollen die Königin schön machen, weil sie mit ihrer Arbeit Ehre einlegen, sich eine neue Stellung vor den Zuschauern ergattern wollen – wenn man dann zeigt, wie sie gierig die Perlen von dem Kleid der Königin abrupfen.

Es wirkt daher ziemlich trostlos, wenn kein Mann eine Frau sehen kann, die er nicht sofort geil begrapscht oder bespringt, noch dazu, da das Stück in den wenigen Morgenstunden vor dem Tod spielt und die Diener, wie man hört, doch vorher genug Zeit und Gelegenheit zu allem hatten. Ja selbst eine Rassenschnulze bringt Hildesheimer mit der Rolle des redlich-jüdischen Apothekers unter, der für treue Dienste mit einem Ring belohnt und daher dann rasch umgebracht wird.