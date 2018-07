Inhalt Seite 1 — Viele Steinchen machen noch kein Mosaik Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Tadeusz Nowakowski

Sobald sich die Zeiten ändern, ändern sich auch ihre Chronisten und Deuter, nicht zuletzt jene dichtenden Zeitungsleser, die die Literatur für eine Zwillingsschwester der Zeitgeschichte halten. Auch in Polen beginnt die Literatur literarischer zu werden. Da sich der „Wind der Geschichte“ zum Glück gelegt hat und die Schreibmaschine nicht mehr zum Erschlagen von bösen Geistern dient, wird auch die Abkehr von didaktischen Aufgaben evident. Die Zeugen der Geschichte brauchen ihre Aussagen nicht zu wiederholen. Außer den alten Uniformen werden nun auch schicke Harris-Tweed-Sakkos getragen. In der Tat, manchen alten Bekannten erkennt man nicht wieder.

Auch Kazimierz Brandys schrieb früher anders. Er besang seine Heimatstadt Warschau („Unbesiegte Stadt“, 1946), engagierte sich ideologisch („Der Mensch stirbt nicht“, 1952), applaudierte im sozialrealistischen Ton der neuen Staatsreligion, die niemals etwas Besseres als eine Mischung von ungutem Nationalismus und defektem Sozialismus war („Die Bürger“, 1953), und wollte schließlich das Irreparable reparieren („Mutter der Könige“, „Verteidigung Granadas“, 1956).

Die zwei letzten Erzählungen haben ihn übrigens in den Augen des ausländischen Publikums zum „Tauwetter“-Missionar gemacht, was nur teilweise stimmt und nichts mit ästhetischen Kategorien zu tun hat.

Was geschieht mit den politischen Schriftstellern, wenn sie eines Tages keine politischen Schriftsteller mehr sind? Sie entdecken manchmal, daß es außer der Politik noch verschiedene andere schöne Dinge gibt. Zum Beispiel: Kunst. Ähnliches ist nun dem seinerzeit gefeierten Meister des erzieherischen Realismus und dem später enttäuschten Polit-Interpreten Brandys zugestoßen: Obiit politicus, natus est artifex. Seit einigen Jahren hat er sich derart „entideologisiert“, daß man ihn beinahe für einen anderen Schriftsteller hält, für einen, der nur zufällig den gleichen Namen trägt. Es gibt heute nur wenige Literaten in Warschau, die so literarisch sind wie Brandys.

Es begann wohl damit, daß er auf die Reise ging, nicht nur im touristischen Sinn. Was ihm die günstige Gelegenheit verschaffte, sein ein bißchen beschädigtes Polentum mit der außerpolnischen Welt zu konfrontieren. Solche Gegenüberstellungen erweisen sich meistens als nützlich. Dabei hat er mit verzeihlicher Verspätung den Existentialismus und andere Ismen entdeckt, und im Laufe der Zeit ist er sogar dahintergekommen, daß es im Grunde gar nicht so wichtig ist, an welchem Ort der Erde sich die denkenden Menschen mit ihren echten, das heißt existenziellen Sorgen und Problemen auseinandersetzen und plagen. Wie Gombrowicz und andere „Kosmo-Polen“ stellte sich auch Brandys der Verwandelte die Frage, ob es richtig ist, daß sich die Menschen durch die Geographie und den Zeitkontext so leicht erpressen und durch die Politiker und ihre Maßstäbe beeinflussen lassen. Die künstlerischen Konsequenzen dieser Metamorphose sind in der Sammlung „Briefe an Frau Z“ (ironisch philosophierende Glossen in Form eines an das achtzehnte Jahrhundert erinnernden Briefwechsels mit einer imaginären Sybille aus dem Warschauer Salon) zu finden, wobei manche kapriziöse Bemerkung des Briefschreibers à la „Cherry Brandys“ uns das Tagebuch von Gombrowicz in die Erinnerung zurückruft.

Daß sich der Erzähler Brandys seit einigen Jahren in der neuen Rolle eines Essayisten viel wohler fühlt, beweist auch sein neuer Text –