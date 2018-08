Inhalt Seite 1 — Eine Spur von Egoismus Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Carl-Christian Kaiser

Zwei Drittel der heute lebenden Bundesbürger werden das Jahr 2000 erleben. Nur 29 Jahre trennen uns noch von der Jahrtausendwende. Aber trotz aller Modelle und Prognosen der Futurologen reichen Vorstellungskraft und Phantasie des Normalbürgers offenkundig nicht aus, sich auszumalen, wie die Welt in 29. Jahren aussehen wird. Soweit die . Meinungsforscher sich dieses Themas angenommen und die Menschen befragt haben, blieben die Antworten meist sehr allgemein. Vorsichtiger Optimismus herrscht vor.

Immerhin meinen 30 Prozent der Bundesbürger nach einer Erhebung der Tübinger Wickert-Institute, daß sich noch vor der Jahrtausendwende – schon bis 1980 – der Lebensstandard in der Bundesrepublik verdoppelt haben werde. Und auch von jenen 19jährigen, die die Zeitschrift twen vor Jahresfrist vom Frankfurter Divo-Institut in einer Repräsentativerhebung – befragen ließ, glaubten 26 Prozent, daß der Wohlstand bis Zum Jahre 2000 größer- wird.

Freilich, sobald es in Einzelheiten geht, Schimmert einiger Pessimismus durch. Nicht weniger als 41 Prozent der von den Wickert-Instituten glauben zum Beispiel, daß die Bundesrepublik als Industrienation weiter hinter Japan zurückfallen werde. Ähnlich scheint es sich bei den 19jährigen zu verhalten. So berichtete twen von einem jungen Mann, der sich den Zukunftsberuf des Programmierers zum Ziel gesetzt hat, aber keinen Hehl daraus machte, daß er wohl kaum in der Bundesrepublik bleiben werde.

„Im Jahr 2000 wird Deutschland in der technologischen Welt keine große Rolle spielen. Die Entwicklungen ereignen sich, wo die stärkste technologische Potenz ist. Die stärkste technologische Potenz wird hingehen, wo die besten Entfaltungsmöglichkeiten geboten werden. Und die gibt’s, wo das meiste Geld ist. Das meiste Geld schließlich sammelt sich, wo die stärkste technologische Potenz nutzbar gemacht werden kann. Deutschland fährt auf diesem Karussell nicht mit. Die Möglichkeiten zur technologischen Ausbildung sind hier ungenügend. Falsche Hochschulpolitik, falsche Bildungspolitik, alles falsch ... Darum streiken schließlich die Studenten.“ Das Fazit des 19jährigen: „Also, Deutschland fällt aus. Für mich und für die meisten,, die hochkommen wollen.“

Ist es Optimismus oder die bewußte oder unbewußte Weigerung, sich das Unvorstellbare vorzustellen, wenn nur fünf Prozent der 19jährigen fürchten; daß bis zum Ende dieses Jahrhunderts noch einmal. ein Weltkrieg ausbrechen werde? Bei den Älteren, so die Erhebung der Wickert-Institute, glaubt zwar jeder zehnte, daß es demnächst irgendwo auf der Welt zu einem Atomkrieg kommen könnte, aber nur drei Prozent meinen, daß es einen großen Weltkrieg, geben werde. Hier wie dort sind die Optimisten in der erdrückenden Mehrheit.

Indes sind sich sehr viele bewußt, daß die Welt im Jahre 2000 vor einer Reihe von überaus gefährlichen Problemen stehen wird. Jeder dritte der 19jährigen, die twen befragen ließ, erwartet, daß der Unterschied zwischen den reichen und den atmen Ländern- „riesengroß“ geworden sein wird; jeder vierte sieht die Erde hoffnungslos überbevölkert; ebenfalls jeder vierte meint, daß China zur beherrschenden Weltmacht wird.