Fritz Aurel Goergen; ehemaliger Generaldirektor der Kasseler Henschel-Werke, will wieder nach Deutschland zurückkehren. Allerdings weder als Exunternehmer noch als Pensionär, sondern als aktiver Manager in der Industrie. Über den Kölner Anwalt Dr. Ludwig Nötzel ließ er die Neuigkeit verlauten: „Dr. Goergen hofft zuversichtlich, sehr bald wieder führend auch in der Wirtschaft der Bundesrepublik tätig zu werden.“

Diese Zuversicht hängt eng mit dem beim Landgericht in Koblenz anhängigen Strafverfahren (siehe ZEIT Nr. 51/70 „Wenn die Moral zum Teufel geht“) gegen Goergen zusammen. Der Unternehmer glaubt nämlich, daß sein Verfahren, das nach Meinung seines Anwalts Nötzel „über Jahre hinaus verschleppt wurde und eine unerträgliche Belastung ist“, zu seinen Gunsten ausfallen wird.

Wenn eintrifft, wovon Goergens vier Verteidiger überzeugt sind, müßte die Anklage gegen Fritz Aurel Goergen in sich zusammenfallen. Der Münsteraner Strafverteidiger Dr. Fritz Gross, der Goergen mit vertritt, meint jedenfalls optimistisch: „Wieso kann die Staatsanwaltschaft nun mit Aussicht auf Erfolg klagen?“, denn was Goergen in Koblenz vorgeworfen wird, nämlich im Rüstungsgeschäft mit der Bundeswehr den Staat um rund 530 000 Mark geschädigt zu haben, wurde nach Meinung der Verteidigung in Bonn bereits längst widerlegt. Rechtsanwalt Gross: „Das Landgericht in Bonn hat durch Urteil vom 12. 12. 1967 bereits festgestellt: „Ein Schadenersatzanspruch der Beklagten (die Bundesrepublik Deutschland) ist nicht gegeben, weil sie durch das von ihr beanstandete Vorgehen des Klägers (Dr. Goergen) keinen konkreten widerrechtlichen Schaden erlitten hat.“

Zwar handele es sich bei dem Bonner Urteil um ein Zivilverfahren, das mit dem strafrechtlichen Teil in Koblenz nicht unmittelbar etwas zu tun habe, überdies sei das Urteil noch nicht rechtskräftig, doch schon jetzt zeichne sich ab, daß der Bund keinen Anspruch mehr gegenüber Goergen persönlich habe. So sagt Rechtsanwalt Nötzel: „Im Berufungsverfahren des Bundes sind auf dringende Empfehlungen des zuständigen Zivilsenats des Oberlandesgerichts in Köln seit längerer Zeit direkte Vergleichsgespräche aufgenommen worden. Ebenso sind beide Prozeßparteien darüber einig, daß an einer Fortsetzung des Zivilprozesses auf Grund der inzwischen gewonnenen Erkenntnisse kein rechtliches Interesse mehr besteht.“

Aber auch bei der Koblenzer Staatsanwaltschaft steht das Verfahren nach Meinung der Verteidiger nicht zum besten. Goergens langjähriger Berater, der Düsseldorfer Anwalt Dr. Karl Bender, berichtet: „Von den ursprünglich erhobenen dreizehn Schuldvorwürfen sind nur noch zwei Anklagepunkte verblieben. Und diese beiden Anklagepunkte waren bereits 1964 ausermittelt; Anklage wurde aber erst am 24. April 1969 erhoben.“

Solche auch, von der Staatsanwaltschaft in Koblenz für schlecht empfundene Verzögerungen bei Ermittlungen in Wirtschaftsdelikten sind nach Meinung von Strafverteidiger Gross im Fall Goergen „ein eindeutiger Verstoß gegen Artikel 6 der Menschenrechtskonvention, da jeder Beschuldigte einen Rechtsanspruch darauf hat, daß sein Verfahren in angemessener Frist rechtskräftig und zu Ende geführt wird.“

Das Verfahren gegen Goergen reicht nun schon acht Jahre zurück. Als Goergen im April 1964 verhaftet wurde, hatte die Staatsanwaltschaft nach Angaben von Anwalt Bender „nur die vagen Angaben eines einzelnen Zeugen, die keinen strafrechtlich schlüssigen Schuldvorwurf beinhaltet haben. Dennoch hat diese Zeugenaussage eine Reihe von Haftbefehlen verursacht, Durchsuchungsaktionen erfolgten unter Einsatz von 65 Beamten, die Interpol wurde in Anspruch genommen, und über das Justizministerium und die Deutsche Botschaft trat man mit amerikanischen Dienststellen in Verbindung. Der damalige Anwaltvon Dr. Goergen hat aber nicht einmal Akteneinsicht erhalten, so daß Goergen gegenüber dieser Handhabe völlig schutzlos war“. „Vergeblich“, klagt der Koblenzer Anwalt Werner Hanhart, habe er sich um eine Beschleunigung des Verfahrens bemüht. „Dr. Goergen hat immer wieder, alles versucht, das Ermittlungsverfahren so schnell wie möglich zu Ende zu bringen.“