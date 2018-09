Inhalt Seite 1 — Kühl kalkuliert der Kreml Seite 2 Auf einer Seite lesen

Als Manager großer japanischer Industrie- und Handelsfirmen im vergangenen Februar das Flugzeug nach Moskau bestiegen, waren sie fest entschlossen, dem Geschäft mit der Sowjetunion neuen Schwung zu verleihen.

Der Anlaß war günstig: Man traf sich zur vierten sowjetisch-japanischen Wirtschaftsberatung in der sowjetischen Hauptstadt. Auf der Tagesordnung standen: der Ausbau von Häfen in sowjetisch Fernost, die Lieferung von russischem Erdgas und speziellen Holzsorten nach Japan und natürlich Kredit- und Finanzfragen.

Wenig später meldete die sowjetische Nachrichtenagentur TASS, der Warenaustausch werde 1970 einen Wert von rund 700 Millionen Dollar erreichen. Diese Zahl mußte die Optimisten enttäuschen, denn schon der Handelsvertrag vorn März 1969 hatte etwas über 700 Millionen Dollar im Warenaustausch vorgesehen. Wieder einmal schien bestätigt, daß zwar Moskau und Tokio ständig von großen Geschäften und engeren Beziehungen sprechen, die Aufträge selbst aber dann doch irgendwo im Gestrüpp der Konditionen steckenbleiben.

Diesmal allerdings räumten die Japaner das Feld nicht so schnell. Sie erbaten immer neue Verhandlungsrunden, unterbreiteten Angebote, machten Vorschläge – interessante Vorschläge offensichtlich, denn Mitte Dezember platzte aus Moskau die Meldung in westdeutsche Redaktionsstuben: „Deutsche Firmen verloren Aufträge an Japan.“ Spektakulärster Fall: eine Äthylenanlage mit einer Jahreskapazität von 450 000 Tonnen. Ihr Wert 185 Millionen Mark.

Doch für die Russen war die Sache noch längst nicht entschieden. Denn im Kreml wird kühl kalkuliert. Sie wurden in dem Entschluß, nach anderen Angeboten Ausschau zu halten, bestärkt, als sie sich Anfang dieses Jahres näher mit der Preisentwicklung in der Bundesrepublik zu beschäftigen begannen.

Zur beiderseitigen großen Enttäuschung kam es bereits bei der Internationalen Werkzeugmaschinenmesse in September. Sowjetische Techniker und Einkäufer waren der Meinung, Westdeutschlands Industrie könne für das geplante Lastkraftwagenwerk an der Kama und andere in den nächsten Jahren vorgesehene Projekte liefern wie seinerzeit für das Autowerk in Togliattigrad an der Wolga.

Aber gerade diese Autofabrik hatte manche Firma in der Bundesrepublik das Gruselngelehrt. Westdeutsche Unternehmen, die insgesamt mit 450 Millionen Mark an Lieferungen nach Togliattigrad beteiligt waren, hatten damals, in den Jahren des Konjunkturrückganges, zu festen Preisen abgeschlossen. Niemand dachte daran, daß zwei, drei Jahre später die Kosten den vereinbarten Preisen davonlaufen würden. Tatsache ist, daß einige Firmen durch das „Geschäft“ an den Rand des Unterganges manövriert wurden.