Wenn sich die Wahrheit hinter Dementis verbirgt, so erörtert das britische Kabinett Heath gegenwärtig die Pläne eines ausländischen Stahlproduzenten, sich mit einer Stahlfabrik (Jahreskapazität: zehn Millionen Tonnen) in Großbritannien niederzulassen. Und alle Gerüchte und Dementis um diese vom britischen Wirtschaftsmagazin The Economist enthüllte Stahl-Sensation deuten darauf hin, daß entweder die August Thyssen-Hütte oder Hoesch vorgeprescht sind und in den nächsten zehn Jahren bis zu einer Milliarde Pfund (über acht Milliarden Mark) auf der Insel investieren wollen.

Die Diskussion um die Reprivatisierung der British Steel Corporation (BSC) wird damit in neue – internationale – Dimensionen gerückt; eine willkommene Abwechslung im nun 20jährigen Stahlspiel. Nach der ersten Verstaatlichung von 1951, der Reprivatisierung von 1953 und dem neuen Besitzerwechsel 1967 sah es nämlich bis kurz vor Weihnachten lediglich danach aus, als wollten die Konservativen eine vierte, natürlich, wieder „private“ Runde einläuten.

Nicht die Entstaatlichung, an sich, nur deren Form stand zur Diskussion: Linientreue Tories wollen die profitablen BSC-Teile verkaufen, die „Wettbewerbler“ sähen gern eine Zersplitterung in zwei oder vier konkurrierende Konzerne. BSC-Boß Lord Melchett soll – wie auch Industrieminister John Davies – eine „BP-Lösung“ bevorzugen: die allmähliche Expansion der staatlichen BSC mit Privatkapital, bis das Publikum am Ende 49 Prozent der Stahl-Aktien hält.

Damit wäre der drittgrößte Produzent der Welt (Jahreskapazität 27 Millionen Tonnen) endlich dem für die Briten unheilvollen, für Nicht-Briten amüsanten und unverständlichen parteiideologischen Pingpong entzogen.

Eine Teilprivatisierung hätte zudem finanztechnische Vorteile. Melchetts Investitionsabsichten bis 1980 erfordern für den Bau von zwei Zehn-Millionen-Tonnen-Werken mehr Kapital, als das Schatzamt aufbringen kann oder will: zwei Millionen Pfund. Durch die „Disengagement“-Politik der Regierung würde es möglich, daß private Stahlanleger die Mittel aufbringen.

Von dieser Überlegung bis zum Angebot an Thyssen oder Hoesch ist es dann nicht mehr weit. Die Ausländer, so meint der Economist, werden gern anbeißen. Dafür nennt er vier Gründe: