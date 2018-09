Nun hat auch Berlin (nach Köln) seinen Kunstmarktstreit. 13 Berliner Galerien haben sich zu einer „Arbeitsgemeinschaft“ zusammengeschlossen, um gegen die „Interessengemeinschaft Berliner Kunsthändler“ zu protestieren. Die Kunsthändler IG organisiert die Frühjahrskunstmesse. Die Arbeitsgemeinschafts-Galeristen (Ben Wargin, Modern Art Galerie, Diogenes und andere), die 1971 von der Berliner Frühjahrsmesse ausgeschlossen werden sollen, werfen der IG vor, sie würden öffentliche Zuschüsse monopolistisch verteilen, darüber hinaus werde die Existenz der Ausgeschlossenen gefährdet. IG-Sprecher René Block: „Der Platz in der Akademie der Künste ist beschränkt. Im nächsten Jahr werden Galeristen aus der Interessengemeinschaft auf ihren Platz verzichten, damit andere Berliner Galerien einen Platz bekommen.“ Die „3. Internationale Frühjahrsmesse Berliner Galerien“ 1971 findet vom 29. April bis zum 2. Mai statt. Von 37 teilnehmenden Galerien sind 13 aus Berlin, 14 aus dem Ausland und 10 aus Westdeutschland.

München will zur Olympiade Sport und Muse kombinieren. Der Verlag Bruckmann, München, und das Organisationskomitee der Olympischen Spiele haben die ersten 21 Plakate internationaler Künstler präsentiert. Hans Härtung und Pierre Soulages beschränken sich auf ihre bekannten Striche; Josef Albers und Victor Vasarely auf ihre Quadrate; R. B. Kitaj und Oskar Kokoschka malen Sportler; Allen Jones und Tom Wesselmann malen deren Füße; die Werke von Serge Poliakoff und Fritz Winter sehen sich ziemlich ähnlich. Die Sportkunstwerke gibt es in drei Variationen: erstens als Originalgraphik, sign, und num., in einer Auflage von 200 Exemplaren; zweitens als Originalplakate in einer Auflage bis zu 4000 Exemplaren; drittens als Offset-Druck-Plakate in unbegrenzter Auflage.

In einer Auflage von 1000 Exemplaren ist soeben „Interfunktionen 5“ erschienen, eine Dokumentation aktueller Kunstrichtungen, mit Beiträgen von Joseph Beuys, Claus Böhmler, Oswald Wiener, Dennis Oppenheim und anderen. Preis: 16,50 Mark. Eine Sonderausgabe von „Interfunktionen 5“ (60 Exemplare) enthält einen signierten Text von Beuys, ein Objekt von Lothar Baumgarten und je ein signiertes Blatt von Jan Dibbets und Gilbert & George. Preis: zwischen 60 und 80 Mark. Auch „Interfunktionen 4“ ist noch für 18 Mark in Köln 1, Blumenthalstr. 61, zu bestellen.

*

Ernst Busche, Berlin 41, Bergstr. 25, hat sich etwas Neues einfallen lassen: Auf die Blätter seiner Edition „ambiente“ erhalten Studenten 25 Prozent Rabatt. Mäzene (das sind Leute, die monatlich einen festen Beitrag zahlen) sparen ein Drittel. Jedes Blatt wird nach einem Jahr zum Verkaufspreis zurückgenommen. Dieses Angebot beschränkt sich auf Berliner Künstler.