Ohne Rücksicht auf die Höhe ihres Verdienstes bleiben alle Angestellten versicherungspflichtig. Diese Entscheidung fällte das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe auf Grund von Verfassungsbeschwerden mehrerer Angestellter, die durch das Gesetz vom 21. Dezember 1967 dazu verpflichtet wurden, Beiträge für die Angestellten-Rentenversicherung zu zahlen. Bis Ende 1967 waren Angestellte, deren Jahresarbeitsverdienst 21 600 Mark überstieg, nicht versicherungspflichtig.

Die gutverdienenden Angestellten monierten vor dem Verfassungsgericht, sie seien in ihrem Grundrecht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit verletzt, weil sie dank ihres Einkommens selbst vorsorgen könnten und durch die „Zwangsverpflichtung“ vom Staat bevormundet würden.

Die Karlsruher Verfassunghüter gaben den Beschwerdeführern zwar zu, daß „die Handlungsfreiheit des einzelnen in einem wichtigen Bereich eingeschränkt“ werde. Dennoch wiesen sie die Verfassungsbeschwerden ab. Einerseits sei, so die Bundesrichter, das „Sicherungsbedürfnis“ allenthalben gestiegen, zum anderen müßten die Angestellten, die mehr als 1425 Mark (Beitragsbemessungsgrenze) im Monat verdienten, die Beiträge nur für ein Einkommen von 1425 Mark bezahlen. (Az.: 1 BvR 307/68)

Überstunden werden bezahlt

Beamte haben in Ausnahmefällen Anspruch auf Bezahlung von Überstunden. Mit dieser Entscheidung durchbrach das Bundesverwaltungsgericht in Berlin den ehernen Grundsatz, daß Mehrarbeit von Beamten nur durch Dienstbefreiung zu anderer Zeit (dann aber nur innerhalb einer Frist von höchstens sechs Monaten) ausgeglichen werden kann. Das Gericht stellte sich auf den Standpunkt, es gebe Ausnahmesituationen, in denen die Sechs-Monats-Frist nicht eingehalten werden könne, ohne zugleich „gewichtige und schutzwürdige Belange der Allgemeinheit zu gefährden oder sogar zu schädigen“. Das kleinere Übel: die Bezahlung der Überstunden. (Az. II C 45/68).

Politik im Betrieb

Ein Betriebsrat, der Flugblätter politischen Inhalts im Betrieb verteilt, kann deswegen nicht aus dem Betriebsrat ausgeschlossen werden. Mit diesem Spruch lehnte das Landesarbeitsgericht Hannover den Antrag eines Arbeitgebers ab, der den Betriebsratsvorsitzenden seiner Firma ablösen lassen wollte. Der Betriebs-Funktionär hatte nach Schichtwechsel etwa 15 Meter vor dem Werkstor mit Handzetteln Wahlpropaganda für die Bundestagswahl gemacht.