Ein Geschäft mit den Ostblockländern wittert die Arbeitsgemeinschaft für Wirtschaftliche Betriebsführung und Soziale Betriebsgestaltung (ASB) in Heidelberg. Sie will ständig wirtschaftliche Führungskräfte aus diesen Ländern in elektronischer Datenverarbeitung und Unternehmensführung ausbilden. Die beiden ersten bulgarischen Betriebswirte haben sich bereits zu Management-Kursen in Heidelberg angesagt. Auch für deutsche Manager soll künftig mehr getan werden: 400 deutsche Großunternehmen haben sich zusammengetan, um im kommenden Sommer eine Akademie für Personalführung in Düsseldorf zu errichten. Mit dem Neun-Millionen-Projekt soll im kommenden Sommer begonnen werden.

*

Deutsche Männer wechseln nur ungern ihren Beruf. Nur 36 Prozent der männlichen Berufstätigen, die eine Lehr- oder Anlernausbildung absolviert haben, üben heute Tätigkeiten aus, die nicht ihrer Ausbildung entsprechen. Am wenigsten wechseln die Beschäftigten in den Organisation-, Verwaltungs- und Büroberufen (21 Prozent). Auch bei den Elektrikern und im Baufach liegt die Quote der Berufswechsel bei nur etwa einem Viertel. Die Bundesanstalt für Arbeit hat außerdem erkundet, daß in so traditionsreichen Berufen wie Bäcker, Schuster, Müller oder Drechsler nur schlechte Berufschancen bestehen.

*

Etwas Neues haben sich die Stahlwerke Peine-Salzgitter AG einfallen lassen, um Belegschaft und Öffentlichkeit über die beruflichen Aufstiegsmöglichkeiten in diesem Unternehmen zu informieren. In Anzeigen und Plakaten wenden sich Mitarbeiter des Betriebs an ihre Kollegen, um sie über ihren eigenen Aufstieg zu unterrichten. Jeder Lohntüte liegen Hinweise bei, die auf Fortbildung und Lehrgänge hinweisen. Zwischen nicht weniger als 20 Ausbildungsberufen gilt es heute im Hüttenwesen zu wählen.

*

Nicht sehr ökonomisch scheinen die Studenten der Volks- und Betriebswirtschaftslehre mit ihrer Studienzeit umzugehen. In einem Überblick über die zwischen 1962 und 1968 abgelegten Examen hat das Statistische Bundesamt ermittelt, daß fast jeder dritte Kandidat der Wirtschaftswissenschaft sein Examen nicht besteht. Damit halten die Ökonomen eine unrühmliche Spitzenstellung unter allen ihren Kommilitonen.